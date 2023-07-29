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Клуб 100К - Теребеньки

Клуб 100К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 274275276277
Повідомлення Додано: Суб 29 лип, 2023 09:38

ДумайТЕ! ДійТЕ! БагатійТЕ!©)))

Ну що - пора мені озвучити свої "розпихуї")) - трохи більш уточнивши їх))
Тож, якщо сочно стрибне курс - то будете собі відводити душу - зловтішатись над моєю стратегією)))

Тож, заощадження так і залишаються ~ 70/30% гривня/долар.
Гривня:
~60% на гривнедепо до жовтня/листопада (деякі депо були зразу відкриті на 6міс, а деякі - то вже пішли на друге коло/на поповнення шестимісячних депо)
~10% на гривнедепо до серпня/вересня
Долар:
~10% на долародепо до серпня/вересня
~10% на долародепо до жовтня
~10% на долародепо до січня

п.с.
А от що робити треба буде в жовтні/листопаді, якщо раптом курс і далі на той момент, буде коливатись в межах 37-37,50 - то треба буде добряче обдумувати, так як я НЕ готовий в жовтні/листопаді відкривати гривнедепо на 3міс, а тим більше на 6міс...
Але то може я покищо не готовий ;)

Бо, я собі думав, що по закінченні гривнедепо, застрибувати знову на карусель... а при такому штучно-стабільному курсі, щось рука не піднімається кидати на карусель))
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Повідомлення Додано: Суб 29 лип, 2023 09:59

Re: Клуб 100К - Теребеньки

ввиду закрутившиейся карусели прошелся по закромам
рекорд - ТАС: 5 купюр 88-91 гг , правда, в оличном состоянии :mrgreen:, на ОЛХ коллекционерам наверное, + 5 синих, остальное 2003 и 1996, первый раз такое, до этого синие нередки были
на втором месте - Аккорд, "банк на грани" - как приложуха на грани, так и купюры все 2003 года в отличнохорошем состоянии - не 2006, но и не 1996 так сказать
Агриколь, Кредо - синими, Пивденный - синими, удивил
остальные белыми 2006/2006 3/5 на 2/5 пропорции примерно
cohan
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Повідомлення Додано: Суб 29 лип, 2023 10:14

  cohan написав:ввиду закрутившиейся карусели прошелся по закромам
рекорд - ТАС: 5 купюр 88-91 гг , правда, в оличном состоянии :mrgreen:, на ОЛХ коллекционерам наверное, + 5 синих, остальное 2003 и 1996, первый раз такое, до этого синие нередки были
на втором месте - Аккорд, "банк на грани" - как приложуха на грани, так и купюры все 2003 года в отличнохорошем состоянии - не 2006, но и не 1996 так сказать
Агриколь, Кредо - синими, Пивденный - синими, удивил
остальные белыми 2006/2006 3/5 на 2/5 пропорции примерно

Рад за Вас!
Investor_K
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Повідомлення Додано: Суб 29 лип, 2023 10:20

Re: Клуб 100К - Теребеньки

  Успіх написав:я НЕ готовий в жовтні/листопаді відкривати гривнедепо на 3міс, а тим більше на 6міс...
В ноябре надо открывать грн. дело на 6 мес., что бы в мае переложиться на свободный и далее летом купить дешёвый дол. Если будет карусель, то выгодно входить при курсе в обменниках не меньше 38.50, а в банках 37.00
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 лип, 2023 10:26

  Игорь Алексеевич написав:
  Успіх написав:я НЕ готовий в жовтні/листопаді відкривати гривнедепо на 3міс, а тим більше на 6міс...
В ноябре надо открывать грн. дело на 6 мес., что бы в мае переложиться на свободный и далее летом купить дешёвый дол.

Ну, якщо в жовтні/листопаді курс буде 38+, то рука сама потягнеться крутанути карусель :D і гривнедепо зменшиться до 10-0% :mrgreen:
Успіх
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Повідомлення Додано: Суб 29 лип, 2023 10:28

Альянс, ТАС отдавал синими недавно. Аккорд разных годов, но состояние на 4+, хотя раньше отдавал только синими.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 лип, 2023 10:28

  Investor_K написав:
  cohan написав:ввиду закрутившиейся карусели прошелся по закромам
рекорд - ТАС: 5 купюр 88-91 гг , правда, в оличном состоянии :mrgreen:, на ОЛХ коллекционерам наверное, + 5 синих, остальное 2003 и 1996, первый раз такое, до этого синие нередки были
на втором месте - Аккорд, "банк на грани" - как приложуха на грани, так и купюры все 2003 года в отличнохорошем состоянии - не 2006, но и не 1996 так сказать
Агриколь, Кредо - синими, Пивденный - синими, удивил
остальные белыми 2006/2006 3/5 на 2/5 пропорции примерно

Рад за Вас!

а я то как рад! (с)
за Вас или за ТАС ?
cohan
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Повідомлення Додано: Суб 29 лип, 2023 10:30

Re: Клуб 100К - Теребеньки

  Успіх написав:Ну, якщо в жовтні/листопаді курс буде 38+, то рука сама потягнеться крутанути карусель і гривнедепо зменшиться до 10-0%
Я думаю уже не будет такой лафы, как ранее. Если курс будет на рынке 38+, то банки поднимут свой курс от 37,50 и выше. Плюс ещё курс НБУ???, может будет плавающий...
Игорь Алексеевич
 
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