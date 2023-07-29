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Клуб 100К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 29 лип, 2023 09:38
Ну що - пора мені озвучити свої "розпихуї")) - трохи більш уточнивши їх))
Тож, якщо сочно стрибне курс - то будете собі відводити душу - зловтішатись над моєю стратегією)))
Тож, заощадження так і залишаються ~ 70/30% гривня/долар.
Гривня:
~60% на гривнедепо до жовтня/листопада (деякі депо були зразу відкриті на 6міс, а деякі - то вже пішли на друге коло/на поповнення шестимісячних депо)
~10% на гривнедепо до серпня/вересня
Долар:
~10% на долародепо до серпня/вересня
~10% на долародепо до жовтня
~10% на долародепо до січня
п.с.
А от що робити треба буде в жовтні/листопаді, якщо раптом курс і далі на той момент, буде коливатись в межах 37-37,50 - то треба буде добряче обдумувати, так як я НЕ готовий в жовтні/листопаді відкривати гривнедепо на 3міс, а тим більше на 6міс...
Але то може я покищо не готовий
Бо, я собі думав, що по закінченні гривнедепо, застрибувати знову на карусель... а при такому штучно-стабільному курсі, щось рука не піднімається кидати на карусель))
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Додано: Суб 29 лип, 2023 09:59
ввиду закрутившиейся карусели прошелся по закромам
рекорд - ТАС: 5 купюр 88-91 гг , правда, в оличном состоянии
, на ОЛХ коллекционерам наверное, + 5 синих, остальное 2003 и 1996, первый раз такое, до этого синие нередки были
на втором месте - Аккорд, "банк на грани" - как приложуха на грани, так и купюры все 2003 года в отличнохорошем состоянии - не 2006, но и не 1996 так сказать
Агриколь, Кредо - синими, Пивденный - синими, удивил
остальные белыми 2006/2006 3/5 на 2/5 пропорции примерно
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cohan
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Додано: Суб 29 лип, 2023 10:14
cohan написав:
ввиду закрутившиейся карусели прошелся по закромам
рекорд - ТАС: 5 купюр 88-91 гг , правда, в оличном состоянии
, на ОЛХ коллекционерам наверное, + 5 синих, остальное 2003 и 1996, первый раз такое, до этого синие нередки были
на втором месте - Аккорд, "банк на грани" - как приложуха на грани, так и купюры все 2003 года в отличнохорошем состоянии - не 2006, но и не 1996 так сказать
Агриколь, Кредо - синими, Пивденный - синими, удивил
остальные белыми 2006/2006 3/5 на 2/5 пропорции примерно
Рад за Вас!
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Investor_K
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Додано: Суб 29 лип, 2023 10:20
Успіх написав:
я НЕ готовий в жовтні/листопаді відкривати гривнедепо на 3міс, а тим більше на 6міс...
В ноябре надо открывать грн. дело на 6 мес., что бы в мае переложиться на свободный и далее летом купить дешёвый дол. Если будет карусель, то выгодно входить при курсе в обменниках не меньше 38.50, а в банках 37.00
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Игорь Алексеевич
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Додано: Суб 29 лип, 2023 10:26
Игорь Алексеевич написав: Успіх написав:
я НЕ готовий в жовтні/листопаді відкривати гривнедепо на 3міс, а тим більше на 6міс...
В ноябре надо открывать грн. дело на 6 мес., что бы в мае переложиться на свободный и далее летом купить дешёвый дол.
Ну, якщо в жовтні/листопаді курс буде 38+, то рука сама потягнеться крутанути карусель
і гривнедепо зменшиться до 10-0%
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Успіх
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Додано: Суб 29 лип, 2023 10:28
Альянс, ТАС отдавал синими недавно. Аккорд разных годов, но состояние на 4+, хотя раньше отдавал только синими.
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Игорь Алексеевич
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Додано: Суб 29 лип, 2023 10:28
Investor_K написав: cohan написав:
ввиду закрутившиейся карусели прошелся по закромам
рекорд - ТАС: 5 купюр 88-91 гг , правда, в оличном состоянии
, на ОЛХ коллекционерам наверное, + 5 синих, остальное 2003 и 1996, первый раз такое, до этого синие нередки были
на втором месте - Аккорд, "банк на грани" - как приложуха на грани, так и купюры все 2003 года в отличнохорошем состоянии - не 2006, но и не 1996 так сказать
Агриколь, Кредо - синими, Пивденный - синими, удивил
остальные белыми 2006/2006 3/5 на 2/5 пропорции примерно
Рад за Вас!
а я то как рад! (с)
за Вас или за ТАС ?
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cohan
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Додано: Суб 29 лип, 2023 10:30
Успіх написав:
Ну, якщо в жовтні/листопаді курс буде 38+, то рука сама потягнеться крутанути карусель і гривнедепо зменшиться до 10-0%
Я думаю уже не будет такой лафы, как ранее. Если курс будет на рынке 38+, то банки поднимут свой курс от 37,50 и выше. Плюс ещё курс НБУ???, может будет плавающий...
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Игорь Алексеевич
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Додано: Суб 29 лип, 2023 12:27
Игорь Алексеевич написав:
курс НБУ???, может будет плавающий...
вот плавающий - это не ранее, чем через полгода, минимум
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flysoulfly
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Додано: Суб 29 лип, 2023 12:29
cohan написав: Investor_K написав: cohan написав:
ввиду закрутившиейся карусели прошелся по закромам
рекорд - ТАС: 5 купюр 88-91 гг , правда, в оличном состоянии
, на ОЛХ коллекционерам наверное, + 5 синих, остальное 2003 и 1996, первый раз такое, до этого синие нередки были
на втором месте - Аккорд, "банк на грани" - как приложуха на грани, так и купюры все 2003 года в отличнохорошем состоянии - не 2006, но и не 1996 так сказать
Агриколь, Кредо - синими, Пивденный - синими, удивил
остальные белыми 2006/2006 3/5 на 2/5 пропорции примерно
Рад за Вас!
а я то как рад! (с)
за Вас или за ТАС ?
за воспоминания про старые-добрые 1988-1991е года, когда "всьо было зеленЕе" итд по списку
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