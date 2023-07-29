Додано: Суб 29 лип, 2023 09:38

Ну що - пора мені озвучити свої "розпихуї")) - трохи більш уточнивши їх))Тож, якщо сочно стрибне курс - то будете собі відводити душу - зловтішатись над моєю стратегією)))Тож, заощадження так і залишаються ~ 70/30% гривня/долар.Гривня:~60% на гривнедепо до жовтня/листопада (деякі депо були зразу відкриті на 6міс, а деякі - то вже пішли на друге коло/на поповнення шестимісячних депо)~10% на гривнедепо до серпня/вересняДолар:~10% на долародепо до серпня/вересня~10% на долародепо до жовтня~10% на долародепо до січняп.с.А от що робити треба буде в жовтні/листопаді, якщо раптом курс і далі на той момент, буде коливатись в межах 37-37,50 - то треба буде добряче обдумувати, так як я НЕ готовий в жовтні/листопаді відкривати гривнедепо на 3міс, а тим більше на 6міс...Але то може я покищо не готовийБо, я собі думав, що по закінченні гривнедепо, застрибувати знову на карусель... а при такому штучно-стабільному курсі, щось рука не піднімається кидати на карусель))