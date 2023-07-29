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Клуб 100К - Теребеньки

Клуб 100К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 275276277278
Повідомлення Додано: Суб 29 лип, 2023 13:56

  Игорь Алексеевич написав:
  Успіх написав:я НЕ готовий в жовтні/листопаді відкривати гривнедепо на 3міс, а тим більше на 6міс...
В ноябре надо открывать грн. дело на 6 мес., что бы в мае переложиться на свободный и далее летом купить дешёвый дол. Если будет карусель, то выгодно входить при курсе в обменниках не меньше 38.50, а в банках 37.00

Не уверен, что карусель будет вечной.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Суб 29 лип, 2023 14:36

  Investor_K написав:Не уверен, что карусель будет вечной.
why not?
flysoulfly
 
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