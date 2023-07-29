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Клуб 100К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 29 лип, 2023 13:56
Игорь Алексеевич написав: Успіх написав:
я НЕ готовий в жовтні/листопаді відкривати гривнедепо на 3міс, а тим більше на 6міс...
В ноябре надо открывать грн. дело на 6 мес., что бы в мае переложиться на свободный и далее летом купить дешёвый дол. Если будет карусель, то выгодно входить при курсе в обменниках не меньше 38.50, а в банках 37.00
Не уверен, что карусель будет вечной.
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Додано: Суб 29 лип, 2023 14:36
Investor_K написав:
Не уверен, что карусель будет вечной.
why not?
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Додано: Суб 29 лип, 2023 15:31
Alexkievukraine написав: kuzmich написав:
кто там нахваливал тас - пытались насыпать мотлохом, 3 бумажки 2006-17 на вид нормальные, в УФ 1/3 площади купюр в пятнах или залиты химией, тумба привата отказалась брать, пошел сдал в привокзальный обменник естественно по розничному курсу
Теперь для них это не мотлох, так что норм... На самом деле если это всё продлится то просто мотлох станет не мотлохом...
Вы же на грн не смотрите всём пофиг...
Все залежить від ситуації. Якось мінялі що приїхав по дзвінку і з п'ятірки при дуже доскональному,,обнюхуванні-обдивлянні,, долярів в машині причепився до одного Франкліна на тему міфічної цвілі, сказав мінять гривневі п'ятисотки в сильних пятнах що він намагався впхати в пачках. І зараз дивлюся хитрож.опий по об'явам скупляє синій долар на 2-5 копійки дорожче, а продаж виставля на 20 коп більше від біло-зелених
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Додано: Суб 29 лип, 2023 18:12
Goodman написав: Alexkievukraine написав:
Скоро и обменки будут брать все...но нужно время...
они и сейчас берут, с подходом ка каждому клиенту.
еталоном бил примат - суем в терминал гуано , забираем емиссионние номер в номер.
жаль,................. уже история
та да, сунуть в надежный банчик и потом забрать - та еще задача
у кого-то % на снятие, у кого-то - на пополнение, кому-то снится фонд
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