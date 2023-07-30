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Клуб 100К - Теребеньки

Клуб 100К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 276277278279
Повідомлення Додано: Нед 30 лип, 2023 13:44

Re: Клуб 100К - Теребеньки

  alex lem написав:По хвонду папіром геть не цікаво


забрав саме гривнею у травні/червні 2 депо, тому що валюта була або 1996, або старі
(з травневої пайки 2700 вибрав 1000 "нормальних", зараз там виявилось три купюри 1996, хоч виглядають на 4), решту поміняв по 37,45

а в червні всі 2700 взяв гривнею по 37,35
гривною взяти-не бачу проблем і навіть втрат не було
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 лип, 2023 18:44

  prodigy написав:
  alex lem написав:По хвонду папіром геть не цікаво


забрав саме гривнею у травні/червні 2 депо, тому що валюта була або 1996, або старі
(з травневої пайки 2700 вибрав 1000 "нормальних", зараз там виявилось три купюри 1996, хоч виглядають на 4), решту поміняв по 37,45

а в червні всі 2700 взяв гривнею по 37,35
гривною взяти-не бачу проблем і навіть втрат не було

Трошки різні речі. Я вів до того що у полустрьомному банчику бажано встигнути забрати долярами. А не банк раптом заріжуть і отримати по курсу нацбанку через Хвонд грабування. На гривню дешевше на кожному долярі, якщо рахувать з прийомом обмінок.
А ви про забирать гривнею по курсу покупки у касі. :wink: Може і таке чекає.
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Повідомлення Додано: Пон 31 лип, 2023 01:00

  cohan написав:
  flysoulfly написав:а кому сейчас снится фонд?
хз, субьективно все
знать бы, кредиДнеприколь выкарабкается ?
и Бэлочка :twisted:
а то, если они - как все остальные - щас гривнеставки с понедельника тоже не порубают, то прийдется запрыгивать хоть туда в последние вагончики. И не хотелось бы месяц+ профукать там в ожидании выплат. если ОЙ 8)
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