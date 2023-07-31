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Клуб 100К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 30 лип, 2023 13:44
alex lem написав:
По хвонду папіром геть не цікаво
забрав саме гривнею у травні/червні 2 депо, тому що валюта була або 1996, або старі
(з травневої пайки 2700 вибрав 1000 "нормальних", зараз там виявилось три купюри 1996, хоч виглядають на 4), решту поміняв по 37,45
а в червні всі 2700 взяв гривнею по 37,35
гривною взяти-не бачу проблем і навіть втрат не було
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Додано: Нед 30 лип, 2023 18:44
prodigy написав: alex lem написав:
По хвонду папіром геть не цікаво
забрав саме гривнею у травні/червні 2 депо, тому що валюта була або 1996, або старі
(з травневої пайки 2700 вибрав 1000 "нормальних", зараз там виявилось три купюри 1996, хоч виглядають на 4), решту поміняв по 37,45
а в червні всі 2700 взяв гривнею по 37,35
гривною взяти-не бачу проблем і навіть втрат не було
Трошки різні речі. Я вів до того що у полустрьомному банчику бажано встигнути забрати долярами. А не банк раптом заріжуть і отримати по курсу нацбанку через Хвонд грабування. На гривню дешевше на кожному долярі, якщо рахувать з прийомом обмінок.
А ви про забирать гривнею по курсу покупки у касі.
Може і таке чекає.
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alex lem
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Додано: Пон 31 лип, 2023 01:00
cohan написав: flysoulfly написав:
а кому сейчас снится фонд?
хз, субьективно все
знать бы, кредиДнеприколь выкарабкается ?
и Бэлочка
а то, если они - как все остальные - щас гривнеставки с понедельника тоже не порубают, то прийдется запрыгивать хоть туда в последние вагончики. И не хотелось бы месяц+ профукать там в ожидании выплат. если ОЙ
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Додано: Пон 31 лип, 2023 10:06
alex lem
Підтримую, мені треба до 5 серпня. От думаю мотлохом дадуть бакси чи...?
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Додано: Пон 31 лип, 2023 11:56
Долар по 4 грн написав:alex lem
Підтримую, мені треба до 5 серпня. От думаю мотлохом дадуть бакси чи...?
бабло надо смотреть в УФ, кроме штампов они еще с пятнами попадаются, которые не видно в дневном свете, и которые опытные валютчики возвращают обратно вам
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Krokodil
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Додано: Пон 31 лип, 2023 13:05
sens
мені з Альянсу забирати
хоч і норм відносини з відділенням, але не завжди від них залежить
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Долар по 4 грн
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Додано: Пон 31 лип, 2023 13:06
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Долар по 4 грн
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Додано: Пон 31 лип, 2023 13:35
Krokodil написав:
бабло надо смотреть в УФ, кроме штампов они еще с пятнами попадаются, которые не видно в дневном свете, и которые опытные валютчики возвращают обратно вам
Ехххххххх... - починаю ще більше гордитись своєю дружиною, яка майже рік часу "крутила карусель"!)))Без всяких спец-засобів оглядала долярчики
)) - просто дивилась, щоб не було штампиків/чорнила/пописаності/і великої потертості... ну і від 2000го року випуску.
Але з початку літа почались проблеми з останніми конвертдепо... - але і вони відправлені на звичайні долародепо на 3-6міс.
Тож-
ДумайТЕ!
ДійТЕ!
БагатійТЕ!😉
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