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Клуб 100К - Теребеньки

Клуб 100К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 277278279280
Повідомлення Додано: Пон 31 лип, 2023 10:06

alex lem Підтримую, мені треба до 5 серпня. От думаю мотлохом дадуть бакси чи...? :roll:
Долар по 4 грн
 
Повідомлень: 144
З нами з: 10.01.23
Подякував: 92 раз.
Подякували: 18 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 лип, 2023 11:56

  Долар по 4 грн написав:alex lem Підтримую, мені треба до 5 серпня. От думаю мотлохом дадуть бакси чи...? :roll:

бабло надо смотреть в УФ, кроме штампов они еще с пятнами попадаются, которые не видно в дневном свете, и которые опытные валютчики возвращают обратно вам
Krokodil
 
Повідомлень: 54
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Повідомлення Додано: Пон 31 лип, 2023 12:11

  Долар по 4 грн написав:alex lem Підтримую, мені треба до 5 серпня. От думаю мотлохом дадуть бакси чи...? :roll:

Жодного разу в Києві не видавали гімном долари,телефонують в день закінчення і тримають сервіс-Кредитвестбанк
sens
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Повідомлень: 13865
З нами з: 12.09.13
Подякував: 33 раз.
Подякували: 765 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 лип, 2023 13:05

sens мені з Альянсу забирати :mrgreen: хоч і норм відносини з відділенням, але не завжди від них залежить
Долар по 4 грн
 
Повідомлень: 144
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Подякував: 92 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 31 лип, 2023 13:06

Krokodil да да, но...Нема з собою засобу з ультрафіолетом, дві бомажки чекають свого часу. Хочу спробувати через АТМ ТАС на вокзалі вкинути! :idea: :!: :roll:
Долар по 4 грн
 
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Подякував: 92 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 31 лип, 2023 14:49

Тільки встиг 2 депо оформити. І все. Курс вниз і знову пауза.
Investor_K
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Повідомлень: 8970
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
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