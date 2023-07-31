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Клуб 100К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 31 лип, 2023 10:06
alex lem
Підтримую, мені треба до 5 серпня. От думаю мотлохом дадуть бакси чи...?
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Долар по 4 грн
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Додано: Пон 31 лип, 2023 11:56
Долар по 4 грн написав:alex lem
Підтримую, мені треба до 5 серпня. От думаю мотлохом дадуть бакси чи...?
бабло надо смотреть в УФ, кроме штампов они еще с пятнами попадаются, которые не видно в дневном свете, и которые опытные валютчики возвращают обратно вам
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Додано: Пон 31 лип, 2023 13:05
sens
мені з Альянсу забирати
хоч і норм відносини з відділенням, але не завжди від них залежить
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Долар по 4 грн
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Додано: Пон 31 лип, 2023 13:06
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Долар по 4 грн
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Додано: Пон 31 лип, 2023 14:49
Тільки встиг 2 депо оформити. І все. Курс вниз і знову пауза.
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