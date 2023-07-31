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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 31 лип, 2023 10:06
alex lem Підтримую, мені треба до 5 серпня. От думаю мотлохом дадуть бакси чи...?
Додано: Пон 31 лип, 2023 11:56
Додано: Пон 31 лип, 2023 12:11
Додано: Пон 31 лип, 2023 13:05
sens мені з Альянсу забирати хоч і норм відносини з відділенням, але не завжди від них залежить
Додано: Пон 31 лип, 2023 13:06
Krokodil да да, но...Нема з собою засобу з ультрафіолетом, дві бомажки чекають свого часу. Хочу спробувати через АТМ ТАС на вокзалі вкинути!
Додано: Пон 31 лип, 2023 16:24
Купите УФ фонарь на 365нм, меня уже не раз выручал. Я видел случаи, когда банкнота спокойно проходит машинку в банке, а терминал привата отказывается брать, то что 1/4 купюры в УФ светится. Отдал барыгам возле вокзала, им пофиг, лишь бы на вид нормальная и продатьпоскорее следующему невнимательному лошку. Серьезные обменки такие купюры заворчаивают
Додано: Пон 31 лип, 2023 16:36
Таблички
куда-то переехали?
Додано: Пон 31 лип, 2023 16:42
J в центральному офісі ТАС банку аппарат з приймання готівкової валюти, на вул. С.Петлюри!
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