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Клуб 100К - Теребеньки

Клуб 100К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 278279280281>
Повідомлення Додано: Пон 31 лип, 2023 10:06

alex lem Підтримую, мені треба до 5 серпня. От думаю мотлохом дадуть бакси чи...? :roll:
Долар по 4 грн
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 лип, 2023 11:56

  Долар по 4 грн написав:alex lem Підтримую, мені треба до 5 серпня. От думаю мотлохом дадуть бакси чи...? :roll:

бабло надо смотреть в УФ, кроме штампов они еще с пятнами попадаются, которые не видно в дневном свете, и которые опытные валютчики возвращают обратно вам
Krokodil
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 лип, 2023 12:11

  Долар по 4 грн написав:alex lem Підтримую, мені треба до 5 серпня. От думаю мотлохом дадуть бакси чи...? :roll:

Жодного разу в Києві не видавали гімном долари,телефонують в день закінчення і тримають сервіс-Кредитвестбанк
sens
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Повідомлення Додано: Пон 31 лип, 2023 13:05

sens мені з Альянсу забирати :mrgreen: хоч і норм відносини з відділенням, але не завжди від них залежить
Долар по 4 грн
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 лип, 2023 13:06

Krokodil да да, но...Нема з собою засобу з ультрафіолетом, дві бомажки чекають свого часу. Хочу спробувати через АТМ ТАС на вокзалі вкинути! :idea: :!: :roll:
Долар по 4 грн
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 лип, 2023 14:49

Тільки встиг 2 депо оформити. І все. Курс вниз і знову пауза.
Investor_K
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Повідомлень: 8970
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Повідомлення Додано: Пон 31 лип, 2023 15:35

  Долар по 4 грн написав:. АТМ ТАС на вокзалі .

що це за звір?
J
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 лип, 2023 16:24

  Долар по 4 грн написав:Krokodil да да, но...Нема з собою засобу з ультрафіолетом, дві бомажки чекають свого часу. Хочу спробувати через АТМ ТАС на вокзалі вкинути! :idea: :!: :roll:

Купите УФ фонарь на 365нм, меня уже не раз выручал. Я видел случаи, когда банкнота спокойно проходит машинку в банке, а терминал привата отказывается брать, то что 1/4 купюры в УФ светится. Отдал барыгам возле вокзала, им пофиг, лишь бы на вид нормальная и продатьпоскорее следующему невнимательному лошку. Серьезные обменки такие купюры заворчаивают
Krokodil
 
Повідомлень: 55
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Повідомлення Додано: Пон 31 лип, 2023 16:36

Таблички https://mustbe.ml/tables/p2p_sep
куда-то переехали?
ВIВ
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Повідомлення Додано: Пон 31 лип, 2023 16:42

J в центральному офісі ТАС банку аппарат з приймання готівкової валюти, на вул. С.Петлюри!
Долар по 4 грн
 
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Пон 31 лип, 2023 12:58
Danik

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