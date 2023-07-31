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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 31 лип, 2023 16:48
ВIВ спробуйте тут, до низу прогортайте, повинні бути закладки
Додано: Пон 31 лип, 2023 16:50
см. viewtopic.php?p=5466085#p5466085
Додано: Пон 31 лип, 2023 16:58
да вроде все так, но кинулся кредитки раздавать, правда, не всем - впечатление что не хватает нормативов каких-то
как по мне, он твердый, но насколько понимаю зависим от металлургии, поэтому хз
ну и, уже говорил, курс всегда был в нем топ(может на лето свернули), а сейчас минус 5-10коп от топ, т.е. есть изменения кешфло
Додано: Пон 31 лип, 2023 17:07
оба должны, Днепр конечно как чемодан без ручки, но пока ФПГ при делах, а, даст Бог, будут дела по восстановлению - будет в струе
белочки с их заправками вроде тоже в струе
я сейчас сместил эконмични чинники - так как думаю, что в худшем случае гос все равно поддержит, если конечно не цепна реакция, когда посыпятся паровозом много - на политични: "не те деньги" так сказать, и тут могут быть самые неожиданные варианты, когда собственники не международные корпорации
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