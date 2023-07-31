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Клуб 100К - Теребеньки

Клуб 100К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 278279280281
Повідомлення Додано: Пон 31 лип, 2023 16:48

ВIВ спробуйте тут, до низу прогортайте, повинні бути закладки
https://mustbe.pp.ua/tables/
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Повідомлення Додано: Пон 31 лип, 2023 16:50

  ВIВ написав:Таблички https://mustbe.ml/tables/p2p_sep
куда-то переехали?

см. viewtopic.php?p=5466085#p5466085
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 31 лип, 2023 16:58

  ihorsic написав:А що там з Радабанком не так? В яких він списках???

да вроде все так, но кинулся кредитки раздавать, правда, не всем - впечатление что не хватает нормативов каких-то
как по мне, он твердый, но насколько понимаю зависим от металлургии, поэтому хз
ну и, уже говорил, курс всегда был в нем топ(может на лето свернули), а сейчас минус 5-10коп от топ, т.е. есть изменения кешфло
cohan
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  flysoulfly написав:
  cohan написав:
  flysoulfly написав:а кому сейчас снится фонд?
хз, субьективно все
знать бы, кредиДнеприколь выкарабкается ?
и Бэлочка :twisted:
а то, если они - как все остальные - щас гривнеставки с понедельника тоже не порубают, то прийдется запрыгивать хоть туда в последние вагончики. И не хотелось бы месяц+ профукать там в ожидании выплат. если ОЙ 8)


оба должны, Днепр конечно как чемодан без ручки, но пока ФПГ при делах, а, даст Бог, будут дела по восстановлению - будет в струе

белочки с их заправками вроде тоже в струе

я сейчас сместил эконмични чинники - так как думаю, что в худшем случае гос все равно поддержит, если конечно не цепна реакция, когда посыпятся паровозом много - на политични: "не те деньги" так сказать, и тут могут быть самые неожиданные варианты, когда собственники не международные корпорации
cohan
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