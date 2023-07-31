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ihorsic написав:А що там з Радабанком не так? В яких він списках???
да вроде все так, но кинулся кредитки раздавать, правда, не всем - впечатление что не хватает нормативов каких-то как по мне, он твердый, но насколько понимаю зависим от металлургии, поэтому хз ну и, уже говорил, курс всегда был в нем топ(может на лето свернули), а сейчас минус 5-10коп от топ, т.е. есть изменения кешфло
знать бы, кредиДнеприколь выкарабкается ? и Бэлочка а то, если они - как все остальные - щас гривнеставки с понедельника тоже не порубают, то прийдется запрыгивать хоть туда в последние вагончики. И не хотелось бы месяц+ профукать там в ожидании выплат. если ОЙ
оба должны, Днепр конечно как чемодан без ручки, но пока ФПГ при делах, а, даст Бог, будут дела по восстановлению - будет в струе
белочки с их заправками вроде тоже в струе
я сейчас сместил эконмични чинники - так как думаю, что в худшем случае гос все равно поддержит, если конечно не цепна реакция, когда посыпятся паровозом много - на политични: "не те деньги" так сказать, и тут могут быть самые неожиданные варианты, когда собственники не международные корпорации
НБУ взявся за платіжні системи та криптовалютні платформи — збирає інформацію про перекази.
У документі регулятор зажадав дані про обсяги операцій з електронної комерції чотирьох фінансових організацій та чотирьох сайтів, а також щодо прийому/переказу коштів. Усі виписки за всіма їхніми рахунками з початку 2023 року до поточного часу.
Фінансові організації: ТОВ "Е-Пей", ТОВ "Укрфінстандарт", ТОВ "Даймонд Пей", ТОВ "Ікс Пей Груп".
Криптоорганізації: Kuna Fintech Limited, ТОВ "Коінпей ЮА", Geo Development OU, UAB
sens написав:НБУ взявся за платіжні системи та криптовалютні платформи — збирає інформацію про перекази.
У документі регулятор зажадав дані про обсяги операцій з електронної комерції чотирьох фінансових організацій та чотирьох сайтів, а також щодо прийому/переказу коштів. Усі виписки за всіма їхніми рахунками з початку 2023 року до поточного часу.
Фінансові організації: ТОВ "Е-Пей", ТОВ "Укрфінстандарт", ТОВ "Даймонд Пей", ТОВ "Ікс Пей Груп".
Криптоорганізації: Kuna Fintech Limited, ТОВ "Коінпей ЮА", Geo Development OU, UAB