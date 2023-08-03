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Клуб 100К - Теребеньки

Клуб 100К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 283284285286
Повідомлення Додано: Чет 03 сер, 2023 10:41

Investor_K +
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Повідомлення Додано: Чет 03 сер, 2023 11:00

  Игорь Алексеевич написав:Все мечтали про Альянс, Мотор, Аккорд, Белочку и т.п. а бахнул Конкорд про который никто в последнее время и не упоминал на форумах.

я упоминал ровно за два дня до :mrgreen:
cohan
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Повідомлення Додано: Чет 03 сер, 2023 21:12

  cohan написав:
  Игорь Алексеевич написав:Все мечтали про Альянс, Мотор, Аккорд, Белочку и т.п. а бахнул Конкорд про который никто в последнее время и не упоминал на форумах.
я упоминал ровно за два дня до :mrgreen:
Кхм...
А ̶ ̶а̶ ̶д̶р̶у̶г̶о̶г̶о̶ ̶г̶л̶о̶б̶у̶с̶а̶ ̶у̶ ̶в̶а̶с̶ ̶н̶е̶т̶?̶ ̶ ̶ про украКапитал таких упоминаний давно не было ? :?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 сер, 2023 21:16

Что то как то напряжно... Убиб тоже проблемы... Они так всё мелкие положат негде конверты крутить будет даже в теории...
Alexkievukraine
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 сер, 2023 21:18

  Alexkievukraine написав:Что то как то напряжно... Убиб тоже проблемы... Они так всё мелкие положат негде конверты крутить будет даже в теории...

Есть такие мысли....
Investor_K
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Повідомлення Додано: Чет 03 сер, 2023 23:30

  flysoulfly написав:
  cohan написав:
  Игорь Алексеевич написав:Все мечтали про Альянс, Мотор, Аккорд, Белочку и т.п. а бахнул Конкорд про который никто в последнее время и не упоминал на форумах.
я упоминал ровно за два дня до :mrgreen:
Кхм...
А ̶ ̶а̶ ̶д̶р̶у̶г̶о̶г̶о̶ ̶г̶л̶о̶б̶у̶с̶а̶ ̶у̶ ̶в̶а̶с̶ ̶н̶е̶т̶?̶ ̶ ̶ про украКапитал таких упоминаний давно не было ? :?


пока нет, эти вроде в законе, мелкие, потому не замечают
cohan
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Повідомлення Додано: Чет 03 сер, 2023 23:49

  Investor_K написав:Последняя пайка с Аккорда.
2 грязные, 1 отбраковало 2 аппарата.
Неприятно
:shock: Аппарат подкрученный когда выдают?
Proofy
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Чет 03 сер, 2023 21:44
flysoulfly

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