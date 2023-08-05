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Клуб 100К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 03 сер, 2023 10:41
Investor_K +
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Додано: Чет 03 сер, 2023 21:12
cohan написав: Игорь Алексеевич написав:
Все мечтали про Альянс, Мотор, Аккорд, Белочку и т.п. а бахнул Конкорд про который никто в последнее время и не упоминал на форумах.
я упоминал ровно за два дня до
Кхм...
А ̶ ̶а̶ ̶д̶р̶у̶г̶о̶г̶о̶ ̶г̶л̶о̶б̶у̶с̶а̶ ̶у̶ ̶в̶а̶с̶ ̶н̶е̶т̶?̶ ̶ ̶ про украКапитал таких упоминаний давно не было ?
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flysoulfly
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Додано: Чет 03 сер, 2023 21:16
Что то как то напряжно... Убиб тоже проблемы... Они так всё мелкие положат негде конверты крутить будет даже в теории...
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Alexkievukraine
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Додано: Чет 03 сер, 2023 21:18
Alexkievukraine написав:
Что то как то напряжно... Убиб тоже проблемы... Они так всё мелкие положат негде конверты крутить будет даже в теории...
Есть такие мысли....
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Investor_K
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Додано: Чет 03 сер, 2023 23:30
flysoulfly написав: cohan написав: Игорь Алексеевич написав:
Все мечтали про Альянс, Мотор, Аккорд, Белочку и т.п. а бахнул Конкорд про который никто в последнее время и не упоминал на форумах.
я упоминал ровно за два дня до
Кхм...
А ̶ ̶а̶ ̶д̶р̶у̶г̶о̶г̶о̶ ̶г̶л̶о̶б̶у̶с̶а̶ ̶у̶ ̶в̶а̶с̶ ̶н̶е̶т̶?̶ ̶ ̶ про украКапитал таких упоминаний давно не было ?
пока нет, эти вроде в законе, мелкие, потому не замечают
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cohan
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Додано: Чет 03 сер, 2023 23:49
Investor_K написав:
Последняя пайка с Аккорда.
2 грязные, 1 отбраковало 2 аппарата.
Неприятно
Аппарат подкрученный когда выдают?
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Proofy
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Додано: П'ят 04 сер, 2023 07:59
Proofy написав:
Аппарат подкрученный когда выдают?
ХЗ. Но в конце концов все счастливо ушло.
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Investor_K
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Додано: Суб 05 сер, 2023 22:08
як і хто бореться з білим $
Найбільше їх у валютменів, народ ніщає і несе останнє на обмін.
Бувають значні суми - нарисувався спритник з Києва , що міняє білі на
сині з доплатою від 30 грн за купюру.
Суми практично необмежені.
Спритник має кралю в київському банку, яка йому і міняє.
********************************************************
так що, якщо вам по конвертаційному дадуть трохи білого мотлоху ,
не виніть свою удачу, просто вже попрацювали над цим питанням до Вас.
********************************************************
Валютмен вИїзжає за рахунок обороту і дикої маржі.
Білий бере по 36-80
новий . синій , емісійний толкає лохам по 38
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Goodman
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Додано: Суб 05 сер, 2023 22:23
Goodman написав:
як і хто бореться з білим $
Словаки беруть білі без проблем не бачу сенсу з ними боротися.
Goodman написав:
новий . синій , емісійний толкає лохам по 38
Треба б поділитись їх контактами, я б теж свої сині по 38 скинув.
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Дюрі-бачі
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