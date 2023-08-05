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Клуб 100К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 05 сер, 2023 22:27
Дюрі-бачі не поділиться, валютмен перед цим порвав три білих сотки - надсучасні фальшивки , якими нагородив клієнт в машині пачкою. Теперь - наверстивает упущенное.
Поки ажіотаж - ставайте десь біля базару і торгуйте синіми, лохів вдосталь.
Трапляються на кожному кроці.
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Goodman
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Додано: Суб 05 сер, 2023 22:39
Goodman написав:
як і хто бореться з білим $
Найбільше їх у валютменів, народ ніщає і несе останнє на обмін.
Бувають значні суми - нарисувався спритник з Києва , що міняє білі на
сині з доплатою від 30 грн за купюру.
Суми практично необмежені.
Спритник має кралю в київському банку, яка йому і міняє.
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так що, якщо вам по конвертаційному дадуть трохи білого мотлоху ,
не виніть свою удачу, просто вже попрацювали над цим питанням до Вас.
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Валютмен вИїзжає за рахунок обороту і дикої маржі.
Білий бере по 36-80
новий . синій , емісійний толкає лохам по 38
І де ж таких лохів знаходять? Зазвичай різниця продажу між синіми і зеленими 5-10 коп.
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ihorsic
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Додано: Суб 05 сер, 2023 22:45
ihorsic як де? житомирська обл , зустрічаються два , покупець і продаван, у обох відкрита телега з каналом кашалот.
обоє дивляться і роблять роботу.
"продаємо ємісію 2017 року , 37-80 ( від 10 000)"
як покупець купує 500 баксів то і курс буде 38 .
все.
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Goodman
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Додано: Суб 05 сер, 2023 22:54
Goodman написав:ihorsic
як де? житомирська обл , зустрічаються два , покупець і продаван, у обох відкрита телега з каналом кашалот.
обоє дивляться і роблять роботу.
"продаємо ємісію 2017 року , 37-80 ( від 10 000)"
як покупець купує 500 баксів то і курс буде 38 .
все.
бурхлива хвантазія
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sens
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Додано: Суб 05 сер, 2023 23:06
sens як люди тримали в руках синій, їм білий вже як непотріб.
вони живуть реаліями України. А реалії такі. що довелося втручатися НБУ в цьому питанні.
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Goodman
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