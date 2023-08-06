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Клуб 100К - Теребеньки

Клуб 100К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 284285286287
Повідомлення Додано: Суб 05 сер, 2023 22:27

Дюрі-бачі не поділиться, валютмен перед цим порвав три білих сотки - надсучасні фальшивки , якими нагородив клієнт в машині пачкою. Теперь - наверстивает упущенное.
Поки ажіотаж - ставайте десь біля базару і торгуйте синіми, лохів вдосталь.
Трапляються на кожному кроці.
Goodman
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Повідомлення Додано: Суб 05 сер, 2023 22:39

  Goodman написав:як і хто бореться з білим $
Найбільше їх у валютменів, народ ніщає і несе останнє на обмін.
Бувають значні суми - нарисувався спритник з Києва , що міняє білі на
сині з доплатою від 30 грн за купюру.
Суми практично необмежені.
Спритник має кралю в київському банку, яка йому і міняє.
********************************************************
так що, якщо вам по конвертаційному дадуть трохи білого мотлоху ,
не виніть свою удачу, просто вже попрацювали над цим питанням до Вас.
********************************************************
Валютмен вИїзжає за рахунок обороту і дикої маржі.
Білий бере по 36-80
новий . синій , емісійний толкає лохам по 38

І де ж таких лохів знаходять? Зазвичай різниця продажу між синіми і зеленими 5-10 коп.
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 сер, 2023 22:45

ihorsic як де? житомирська обл , зустрічаються два , покупець і продаван, у обох відкрита телега з каналом кашалот.
обоє дивляться і роблять роботу.
"продаємо ємісію 2017 року , 37-80 ( від 10 000)"
як покупець купує 500 баксів то і курс буде 38 .
все.
Goodman
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Повідомлення Додано: Суб 05 сер, 2023 22:54

  Goodman написав:ihorsic як де? житомирська обл , зустрічаються два , покупець і продаван, у обох відкрита телега з каналом кашалот.
обоє дивляться і роблять роботу.
"продаємо ємісію 2017 року , 37-80 ( від 10 000)"
як покупець купує 500 баксів то і курс буде 38 .
все.
бурхлива хвантазія
sens
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Повідомлення Додано: Суб 05 сер, 2023 23:06

sens як люди тримали в руках синій, їм білий вже як непотріб.
вони живуть реаліями України. А реалії такі. що довелося втручатися НБУ в цьому питанні.
Goodman
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Повідомлення Додано: Нед 06 сер, 2023 07:52

  Goodman написав:sens як люди тримали в руках синій, їм білий вже як непотріб.
вони живуть реаліями України. А реалії такі. що довелося втручатися НБУ в цьому питанні.

Це доводить лише одне - грошей не багато. Перечитував новинки про Злочевського, звідки у порядної людини 600 млн грн готівки є ,це якщо новими 1000 і випуску 2021 буде інкасаторська машина забита повністю. Великі гроші, якщо так легко віддав,то ще залишається стільки ж мабуть...
sens
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Повідомлення Додано: Нед 06 сер, 2023 08:24

Re: Клуб 100К - Теребеньки

  sens написав:Перечитував новинки про Злочевського, звідки у порядної людини 600 млн грн готівки є ,це якщо новими 1000 і випуску 2021 буде інкасаторська машина забита повністю. Великі гроші, якщо так легко віддав,то ще залишається стільки ж мабуть...

А чому ви вирішили, що саме готівкою? І чому вам його не шкода так як Бахматюка?
Ну відкупився, щоб далі доїти та надолужувати витрати:
Злочевський відкупився від звинувачення у найбільшому в історії хабарі: його родина заробляє на держбюджеті навіть під час великої війни https://www.obozrevatel.com/ukr/ekonomi ... -vijni.htm
Тепер ці компанії передали його дочкам (використовували паспорти громадянок Кіпру), і вони продовжують заробляти на видобутку газу. Зять Злочевського навіть за повномасштабної війни заробив мільярди бюджетних гривень.
Ой+
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Повідомлення Додано: Нед 06 сер, 2023 14:55

https://mind.ua/publications/20253418-r ... izhivannya

Тут у Конкорда рейтинг вище ніж у Укргазбанку
Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 06 сер, 2023 19:36

  Investor_K написав:https://m•nd.ua/publications/20253418-rejting-zhittezdatnosti-bankiv-2023-borotba-za-vizhivannya

Тут у Конкорда рейтинг вище ніж у Укргазбанку

а кому-то какой-то "рейтинг" от этой М•нды - авторитет? :mrgreen:
flysoulfly
 
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