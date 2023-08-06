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Дюрі-бачі не поділиться, валютмен перед цим порвав три білих сотки - надсучасні фальшивки , якими нагородив клієнт в машині пачкою. Теперь - наверстивает упущенное. Поки ажіотаж - ставайте десь біля базару і торгуйте синіми, лохів вдосталь. Трапляються на кожному кроці.
Goodman написав:як і хто бореться з білим $ Найбільше їх у валютменів, народ ніщає і несе останнє на обмін. Бувають значні суми - нарисувався спритник з Києва , що міняє білі на сині з доплатою від 30 грн за купюру. Суми практично необмежені. Спритник має кралю в київському банку, яка йому і міняє. ******************************************************** так що, якщо вам по конвертаційному дадуть трохи білого мотлоху , не виніть свою удачу, просто вже попрацювали над цим питанням до Вас. ******************************************************** Валютмен вИїзжає за рахунок обороту і дикої маржі. Білий бере по 36-80 новий . синій , емісійний толкає лохам по 38
І де ж таких лохів знаходять? Зазвичай різниця продажу між синіми і зеленими 5-10 коп.
ihorsic як де? житомирська обл , зустрічаються два , покупець і продаван, у обох відкрита телега з каналом кашалот. обоє дивляться і роблять роботу. "продаємо ємісію 2017 року , 37-80 ( від 10 000)" як покупець купує 500 баксів то і курс буде 38 . все.
Goodman написав:ihorsic як де? житомирська обл , зустрічаються два , покупець і продаван, у обох відкрита телега з каналом кашалот. обоє дивляться і роблять роботу. "продаємо ємісію 2017 року , 37-80 ( від 10 000)" як покупець купує 500 баксів то і курс буде 38 . все.
Goodman написав:sens як люди тримали в руках синій, їм білий вже як непотріб. вони живуть реаліями України. А реалії такі. що довелося втручатися НБУ в цьому питанні.
Це доводить лише одне - грошей не багато. Перечитував новинки про Злочевського, звідки у порядної людини 600 млн грн готівки є ,це якщо новими 1000 і випуску 2021 буде інкасаторська машина забита повністю. Великі гроші, якщо так легко віддав,то ще залишається стільки ж мабуть...
sens написав:Перечитував новинки про Злочевського, звідки у порядної людини 600 млн грн готівки є ,це якщо новими 1000 і випуску 2021 буде інкасаторська машина забита повністю. Великі гроші, якщо так легко віддав,то ще залишається стільки ж мабуть...
А чому ви вирішили, що саме готівкою? І чому вам його не шкода так як Бахматюка? Ну відкупився, щоб далі доїти та надолужувати витрати:
Злочевський відкупився від звинувачення у найбільшому в історії хабарі: його родина заробляє на держбюджеті навіть під час великої війни https://www.obozrevatel.com/ukr/ekonomi ... -vijni.htm Тепер ці компанії передали його дочкам (використовували паспорти громадянок Кіпру), і вони продовжують заробляти на видобутку газу. Зять Злочевського навіть за повномасштабної війни заробив мільярди бюджетних гривень.
тот рейтинг бред, там куча банков с неинтересными тарифами нелояльными к клиентам. Особенно укрсиб, которому на розницу вообще плевать и какой смысл упоминать ситибанк и инг, если они не работают с частными лицами. конкорд был хорошим банком с частным капиталом, если б не занимался грязными делишками и навел бы порядок, а так самые лучшие тарифы и программы лояльности только в частных негосударственных банках