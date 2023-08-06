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Клуб 100К - Теребеньки

Клуб 100К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 285286287288
Повідомлення Додано: Нед 06 сер, 2023 23:00

kuzmich а саме більше стежки з Привата шкода.
ПУМБ вчасно зіскочив з цієї голки , а Конкорд думав, шо так все і буде.
"стежка привата" - білет до фонду.
Goodman
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