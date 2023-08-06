kuzmich а саме більше стежки з Привата шкода.
ПУМБ вчасно зіскочив з цієї голки , а Конкорд думав, шо так все і буде.
"стежка привата" - білет до фонду.
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Додано: Нед 06 сер, 2023 23:00
kuzmich а саме більше стежки з Привата шкода.
ПУМБ вчасно зіскочив з цієї голки , а Конкорд думав, шо так все і буде.
"стежка привата" - білет до фонду.
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