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Клуб 100К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 06 сер, 2023 23:00
kuzmich а саме більше стежки з Привата шкода.
ПУМБ вчасно зіскочив з цієї голки , а Конкорд думав, шо так все і буде.
"стежка привата" - білет до фонду.
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Goodman
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Додано: Пон 07 сер, 2023 08:50
Goodman написав:kuzmich
а саме більше стежки з Привата шкода.
ПУМБ вчасно зіскочив з цієї голки , а Конкорд думав, шо так все і буде.
"стежка привата" - білет до фонду.
Для чого той Приват?
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sens
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Додано: Пон 07 сер, 2023 12:20
sens написав:
як одного разу Добкін висловився - якось текст по-дебільному написан
це якщо назва банку всього 6 букв і одне слово нащо вводити в оману та писати дурню
ви ж доросла людина чи навпаки?
Мене також дратують ці слогани.
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Додано: Пон 07 сер, 2023 13:05
Goodman написав:kuzmich
а саме більше стежки з Привата шкода.
ПУМБ вчасно зіскочив з цієї голки , а Конкорд думав, шо так все і буде.
"стежка привата" - білет до фонду.
Тропка нынче черезз бывший банк "С*ки православной" (по словам потроха).
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demichh
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Додано: Пон 07 сер, 2023 14:17
demichh написав: Goodman написав:
а саме більше стежки з Привата шкода.
ПУМБ вчасно зіскочив з цієї голки , а Конкорд думав, шо так все і буде.
"стежка привата" - білет до фонду
.
Тропка нынче черезз бывший банк "С*ки православной" (по словам потроха).
это "плохо скрытая угроза" ?
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flysoulfly
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Додано: Пон 07 сер, 2023 14:49
demichh написав:
Тропка нынче черезз бывший банк "С*ки православной" (по словам потроха).
чим погано депозит на місяць , далі гроші на приватвкладі , замовляєте і знімаєте в будь-якому місті , знаходячись хоч в Харкові, а через добу у Львові зняли , поїхали купатися чи кататися до Карпат . В цьому році навіть очищена вода в Одесі у мене особисто викликає підозру
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sens
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Додано: Пон 07 сер, 2023 14:50
flysoulfly написав:
плохо скрытая угроза
окрім ЮНЕКС та ОТП , що ще ПРИВАТ проводить швиденько до іншого банку
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