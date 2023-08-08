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Клуб 100К - Теребеньки

Клуб 100К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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Повідомлення Додано: Нед 06 сер, 2023 23:00

kuzmich а саме більше стежки з Привата шкода.
ПУМБ вчасно зіскочив з цієї голки , а Конкорд думав, шо так все і буде.
"стежка привата" - білет до фонду.
Goodman
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Повідомлення Додано: Пон 07 сер, 2023 08:50

  Goodman написав:kuzmich а саме більше стежки з Привата шкода.
ПУМБ вчасно зіскочив з цієї голки , а Конкорд думав, шо так все і буде.
"стежка привата" - білет до фонду.

Для чого той Приват?
sens
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Повідомлення Додано: Пон 07 сер, 2023 12:20

Re: Клуб 100К - Теребеньки

  sens написав:як одного разу Добкін висловився - якось текст по-дебільному написан
це якщо назва банку всього 6 букв і одне слово нащо вводити в оману та писати дурню
ви ж доросла людина чи навпаки?


Мене також дратують ці слогани.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 07 сер, 2023 13:05

  Goodman написав:kuzmich а саме більше стежки з Привата шкода.
ПУМБ вчасно зіскочив з цієї голки , а Конкорд думав, шо так все і буде.
"стежка привата" - білет до фонду.

Тропка нынче черезз бывший банк "С*ки православной" (по словам потроха).
demichh
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 сер, 2023 14:17

  demichh написав:
  Goodman написав: а саме більше стежки з Привата шкода.
ПУМБ вчасно зіскочив з цієї голки , а Конкорд думав, шо так все і буде.
"стежка привата" - білет до фонду.

Тропка нынче черезз бывший банк "С*ки православной" (по словам потроха).
это "плохо скрытая угроза" ? :)
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 сер, 2023 14:49

Re: Клуб 100К - Теребеньки

  demichh написав:Тропка нынче черезз бывший банк "С*ки православной" (по словам потроха).

чим погано депозит на місяць , далі гроші на приватвкладі , замовляєте і знімаєте в будь-якому місті , знаходячись хоч в Харкові, а через добу у Львові зняли , поїхали купатися чи кататися до Карпат . В цьому році навіть очищена вода в Одесі у мене особисто викликає підозру
sens
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Повідомлення Додано: Пон 07 сер, 2023 14:50

Re: Клуб 100К - Теребеньки

  flysoulfly написав:плохо скрытая угроза

окрім ЮНЕКС та ОТП , що ще ПРИВАТ проводить швиденько до іншого банку
sens
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Повідомлення Додано: Пон 07 сер, 2023 19:04

  sens написав:
  flysoulfly написав:плохо скрытая угроза

окрім ЮНЕКС та ОТП , що ще ПРИВАТ проводить швиденько до іншого банку

Быстро - во все банки а вот без комиса...
demichh
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 сер, 2023 23:16

Re: Клуб 100К - Теребеньки

  sens написав:Для чого той Приват?

Байки про банки і не тільки....
людина жаліється. підбили на вльоті.
Goodman
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Повідомлення Додано: Вів 08 сер, 2023 11:38

Re: Клуб 100К - Теребеньки

Сенс не изменился, все мотлох тулит?
Proofy
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