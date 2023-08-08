Так став держбанком - тепер з одного корита з ПриватБанк бере папірчики з американськими президентами
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 08 сер, 2023 11:39
Додано: Вів 08 сер, 2023 12:28
Аккорд, уже вторую неделю не могу забрать несколько сотен дол. Впихивают такой мотлох, что боюсь даже тумба Привата их выплюнет. Можно перейти в др. отделение, но не хочется ради нескольких сот баксов делать лишние телодвижения. Обещали на этой недели отдать нормальными.... Посмотрим...
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