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Клуб 100К - Теребеньки

Клуб 100К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 286287288289
Повідомлення Додано: Вів 08 сер, 2023 11:39

  Proofy написав:Сенс не изменился, все мотлох тулит?

Так став держбанком - тепер з одного корита з ПриватБанк бере папірчики з американськими президентами
sens
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Повідомлення Додано: Вів 08 сер, 2023 12:28

Аккорд, уже вторую неделю не могу забрать несколько сотен дол. Впихивают такой мотлох, что боюсь даже тумба Привата их выплюнет. Можно перейти в др. отделение, но не хочется ради нескольких сот баксов делать лишние телодвижения. Обещали на этой недели отдать нормальными.... Посмотрим...
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 сер, 2023 13:07

Игорь Алексеевич
тумба Привата вже ж не приймає долари.
Snower
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 сер, 2023 13:20

  Snower написав:тумба Привата вже ж не приймає долари.

Вже приймає
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Вів 08 сер, 2023 13:52

  Snower написав:Игорь Алексеевич
тумба Привата вже ж не приймає долари.


вже це з якої дати? минулого тижня закинув на свою картку декілька банкнот
DmitryZP
 
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sens

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