|
|
|
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 08 сер, 2023 12:28
Аккорд, уже вторую неделю не могу забрать несколько сотен дол. Впихивают такой мотлох, что боюсь даже тумба Привата их выплюнет. Можно перейти в др. отделение, но не хочется ради нескольких сот баксов делать лишние телодвижения. Обещали на этой недели отдать нормальными.... Посмотрим...
Додано: Вів 08 сер, 2023 13:52
Додано: Вів 08 сер, 2023 15:41
я пихал туда неделю назад заломанный мотлох и со штампом, все заглотила. В альфе никогда синими не давали, всегда 96 или 2003 в лучшем случае. По самому низкому конверткурсу и получите само собой разумеется мотлохом, а синие уходят обменникам с кассы банка
Додано: Вів 08 сер, 2023 16:58
Напевно Snower пропустив новину.
Чи це така спроба потролити Олексiйовича?😀
Додано: Вів 08 сер, 2023 22:25
1.Такие может и тумба выплюнуть.
2. На ветке Привата пишут, что не всегда сейчас могут выдать хорошими купюрами.
Поэтому есть риск забрать мотлох и носится потом по обменникам.
приехали знакомые с ..... территории, говорят, что синие берут без проблем, а вот зелёные проблемы там тоже.
|