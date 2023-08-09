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Клуб 100К - Теребеньки

Клуб 100К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 289290291292
Повідомлення Додано: Вів 08 сер, 2023 12:28

Аккорд, уже вторую неделю не могу забрать несколько сотен дол. Впихивают такой мотлох, что боюсь даже тумба Привата их выплюнет. Можно перейти в др. отделение, но не хочется ради нескольких сот баксов делать лишние телодвижения. Обещали на этой недели отдать нормальными.... Посмотрим...
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 сер, 2023 13:07

Игорь Алексеевич
тумба Привата вже ж не приймає долари.
Snower
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 сер, 2023 13:20

  Snower написав:тумба Привата вже ж не приймає долари.

Вже приймає
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Вів 08 сер, 2023 13:52

  Snower написав:Игорь Алексеевич
тумба Привата вже ж не приймає долари.


вже це з якої дати? минулого тижня закинув на свою картку декілька банкнот
DmitryZP
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 сер, 2023 15:41

  Snower написав:тумба Привата вже ж не приймає долари.

я пихал туда неделю назад заломанный мотлох и со штампом, все заглотила. В альфе никогда синими не давали, всегда 96 или 2003 в лучшем случае. По самому низкому конверткурсу и получите само собой разумеется мотлохом, а синие уходят обменникам с кассы банка
kuzmich
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 сер, 2023 16:58

  DmitryZP написав:
  Snower написав:Игорь Алексеевич
тумба Привата вже ж не приймає долари.
вже це з якої дати? минулого тижня закинув на свою картку декілька банкнот
Напевно Snower пропустив новину.
Чи це така спроба потролити Олексiйовича?😀
FinTech
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Повідомлення Додано: Вів 08 сер, 2023 22:25

  Snower написав:Игорь Алексеевич
тумба Привата вже ж не приймає долари.

1.Такие, как предлагает Аккорд может и тумба выплюнуть.
2.На ветке Привата пишут, что не всегда сейчас могут выдать хорошими купюрами.
Поэтому есть риск забрать мотлох у одних, потом получить мотлох у другого банка и носится потом по обменникам.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 сер, 2023 00:34

Re: Клуб 100К - Теребеньки

  kuzmich написав:В альфе никогда синими не давали, всегда 96 или 2003 в лучшем случае.
В старые добрые времена все хорошо было, это сейчас они такие ушлые.
Proofy
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Повідомлення Додано: Сер 09 сер, 2023 00:38

Re: Клуб 100К - Теребеньки

  sens написав:Покупка квартири на 8-му поверсі,коли вже почали другий поверх будувати,тим паче на техпаспорті є інформація вводу в експлуатацію
Так було, але, як кажуть, не на часі
Proofy
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