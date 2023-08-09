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Клуб 100К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 08 сер, 2023 12:28
Аккорд, уже вторую неделю не могу забрать несколько сотен дол. Впихивают такой мотлох, что боюсь даже тумба Привата их выплюнет. Можно перейти в др. отделение, но не хочется ради нескольких сот баксов делать лишние телодвижения. Обещали на этой недели отдать нормальными.... Посмотрим...
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Игорь Алексеевич
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Додано: Вів 08 сер, 2023 13:07
Игорь Алексеевич
тумба Привата вже ж не приймає долари.
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Snower
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Додано: Вів 08 сер, 2023 13:20
Snower написав:
тумба Привата вже ж не приймає долари.
Вже приймає
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sergey_sryvkin
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Додано: Вів 08 сер, 2023 13:52
Snower написав:Игорь Алексеевич
тумба Привата вже ж не приймає долари.
вже це з якої дати? минулого тижня закинув на свою картку декілька банкнот
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DmitryZP
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Додано: Вів 08 сер, 2023 15:41
Snower написав:
тумба Привата вже ж не приймає долари.
я пихал туда неделю назад заломанный мотлох и со штампом, все заглотила. В альфе никогда синими не давали, всегда 96 или 2003 в лучшем случае. По самому низкому конверткурсу и получите само собой разумеется мотлохом, а синие уходят обменникам с кассы банка
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kuzmich
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Додано: Вів 08 сер, 2023 16:58
DmitryZP написав: Snower написав:
Игорь Алексеевич
тумба Привата вже ж не приймає долари.
вже це з якої дати? минулого тижня закинув на свою картку декілька банкнот
Напевно Snower пропустив новину
.
Чи це така спроба потролити Олексiйовича?😀
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FinTech
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Додано: Вів 08 сер, 2023 22:25
Snower написав:Игорь Алексеевич
тумба Привата вже ж не приймає долари.
1.Такие, как предлагает Аккорд может и тумба выплюнуть.
2.На ветке Привата пишут, что не всегда сейчас могут выдать хорошими купюрами.
Поэтому есть риск забрать мотлох у одних, потом получить мотлох у другого банка и носится по обменникам.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич
в Сер 09 сер, 2023 08:06, всього редагувалось 1 раз.
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Игорь Алексеевич
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Додано: Сер 09 сер, 2023 00:34
kuzmich написав:
В альфе никогда синими не давали, всегда 96 или 2003 в лучшем случае.
В старые добрые времена все хорошо было, это сейчас они такие ушлые.
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Proofy
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Додано: Сер 09 сер, 2023 00:38
sens написав:
Покупка квартири на 8-му поверсі,коли вже почали другий поверх будувати,тим паче на техпаспорті є інформація вводу в експлуатацію
Так було, але, як кажуть, не на часі
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Proofy
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Додано: Сер 09 сер, 2023 08:00
Proofy написав: sens написав:
Покупка квартири на 8-му поверсі,коли вже почали другий поверх будувати,тим паче на техпаспорті є інформація вводу в експлуатацію
Так було, але, як кажуть, не на часі
Не на часі що саме? Ви самі повинні розуміти що чекати нічого,якщо нічого не робити нічого і вийде.
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sens
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