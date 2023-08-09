|
|
|
Клуб 100К - Теребеньки
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 09 сер, 2023 09:00
kuzmich написав:В альфе никогда синими не давали
, всегда 96 или 2003 в лучшем случае.
Та не говорите ерунды. В мае снимал конверт в альфе - выдали пачку новых синих, большинство с номерами подряд.
-
maniachello
-
-
- Повідомлень: 273
- З нами з: 25.03.08
- Подякував: 71 раз.
- Подякували: 40 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 09 сер, 2023 09:16
FinTech
пропустив)
-
Snower
-
-
- Повідомлень: 124
- З нами з: 17.12.22
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 5 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 09 сер, 2023 09:46
kuzmich написав:
. В альфе никогда синими не давали, всегда 96 или 2003 в лучшем случае. По самому низкому конверткурсу и получите само собой разумеется мотлохом
логично!
ну, судя по конверткурсу, в Идейке синими выдают всегда
-
flysoulfly
-
-
- Повідомлень: 2434
- З нами з: 13.01.09
- Подякував: 1015 раз.
- Подякували: 104 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 09 сер, 2023 10:04
flysoulfly написав: kuzmich написав:
. В альфе никогда синими не давали, всегда 96 или 2003 в лучшем случае. По самому низкому конверткурсу и получите само собой разумеется мотлохом
логично!
ну, судя по конверткурсу, в Идейке синими выдают всегда
И номера подряд.
-
nord
-
-
- Повідомлень: 277
- З нами з: 25.07.22
- Подякував: 14 раз.
- Подякували: 14 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|8947
|1727344
|
|