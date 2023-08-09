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Клуб 100К - Теребеньки

Клуб 100К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 290291292293
Повідомлення Додано: Сер 09 сер, 2023 09:00

  kuzmich написав:В альфе никогда синими не давали, всегда 96 или 2003 в лучшем случае.

Та не говорите ерунды. В мае снимал конверт в альфе - выдали пачку новых синих, большинство с номерами подряд.
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Повідомлення Додано: Сер 09 сер, 2023 09:46

  kuzmich написав:. В альфе никогда синими не давали, всегда 96 или 2003 в лучшем случае. По самому низкому конверткурсу и получите само собой разумеется мотлохом
логично!
ну, судя по конверткурсу, в Идейке синими выдают всегда :mrgreen:
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 сер, 2023 10:04

  flysoulfly написав:
  kuzmich написав:. В альфе никогда синими не давали, всегда 96 или 2003 в лучшем случае. По самому низкому конверткурсу и получите само собой разумеется мотлохом
логично!
ну, судя по конверткурсу, в Идейке синими выдают всегда :mrgreen:

И номера подряд. :wink:
nord
 
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