RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Клуб 100К - Теребеньки

Клуб 100К - Теребеньки
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 290291292293
Повідомлення Додано: Сер 09 сер, 2023 09:00

  kuzmich написав:В альфе никогда синими не давали, всегда 96 или 2003 в лучшем случае.

Та не говорите ерунды. В мае снимал конверт в альфе - выдали пачку новых синих, большинство с номерами подряд.
maniachello
 
Повідомлень: 273
З нами з: 25.03.08
Подякував: 71 раз.
Подякували: 40 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 сер, 2023 09:16

FinTech
пропустив) :roll:
Snower
 
Повідомлень: 124
З нами з: 17.12.22
Подякував: 6 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 сер, 2023 09:46

  kuzmich написав:. В альфе никогда синими не давали, всегда 96 или 2003 в лучшем случае. По самому низкому конверткурсу и получите само собой разумеется мотлохом
логично!
ну, судя по конверткурсу, в Идейке синими выдают всегда :mrgreen:
flysoulfly
 
Повідомлень: 2434
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1016 раз.
Подякували: 104 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 сер, 2023 10:04

  flysoulfly написав:
  kuzmich написав:. В альфе никогда синими не давали, всегда 96 или 2003 в лучшем случае. По самому низкому конверткурсу и получите само собой разумеется мотлохом
логично!
ну, судя по конверткурсу, в Идейке синими выдают всегда :mrgreen:

И номера подряд. :wink:
nord
 
Повідомлень: 279
З нами з: 25.07.22
Подякував: 14 раз.
Подякували: 14 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 сер, 2023 13:34

  Игорь Алексеевич написав:Аккорд, уже вторую неделю не могу забрать несколько сотен дол.

Мабуть ви їм теж набридли :)
sergey_sryvkin
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1593
З нами з: 19.02.14
Подякував: 497 раз.
Подякували: 568 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 09 сер, 2023 17:38

  sergey_sryvkin написав:
  Игорь Алексеевич написав:Аккорд, уже вторую неделю не могу забрать несколько сотен дол.

Мабуть ви їм теж набридли :)
Наоборот боятся отпускать, ждут начало новой Акции, что бы предложить...
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 6941
З нами з: 13.09.09
Подякував: 71 раз.
Подякували: 746 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 10 сер, 2023 11:47

  maniachello написав:
  kuzmich написав:В альфе никогда синими не давали, всегда 96 или 2003 в лучшем случае.

Та не говорите ерунды. В мае снимал конверт в альфе - выдали пачку новых синих, большинство с номерами подряд.

значит вам повезло, у кассирши целый ящик был одних белых, мотлох клиентам, а своим синие
kuzmich
 
Повідомлень: 238
З нами з: 25.08.22
Подякував: 9 раз.
Подякували: 45 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 сер, 2023 11:55

Re: Клуб 100К - Теребеньки

  kuzmich написав:значит вам повезло, у кассирши целый ящик был одних белых, мотлох клиентам, а своим синие

Наверное некоторые нач. отделений с кассирами банков решили совместно с обменниками немного зарабатывать на купюрах. А то в последнее время у многих только как не странно один мотлох. У кого в кассе есть синие, то там кассир держится за своё раб. место и всех посылает в дупу...
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 6941
З нами з: 13.09.09
Подякував: 71 раз.
Подякували: 746 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 10 сер, 2023 13:44

Re: Клуб 100К - Теребеньки

Игорь Алексеевич написав:
  kuzmich написав:значит вам повезло, у кассирши целый ящик был одних белых, мотлох клиентам, а своим синие

Наверное некоторые нач. отделений с кассирами банков решили совместно с обменниками немного зарабатывать на купюрах. А то в последнее время у многих только как не странно один мотлох. У кого в кассе есть синие, то там кассир держится за своё раб. место и всех посылает в дупу...
Зароботок на купюре в 100 баксов будет 10-15 грн в лучшем случае. Ну и сколько купюр надо "провернуть", чтоб хоть ощутить прибыль в руках? А если еще с кассиром надо делиться?
kolyuchy
 
Повідомлень: 466
З нами з: 17.04.14
Подякував: 43 раз.
Подякували: 55 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 сер, 2023 13:51

Re: Клуб 100К - Теребеньки

  kolyuchy написав:Зароботок на купюре в 100 баксов будет 10-15 грн в лучшем случае. Ну и сколько купюр надо "провернуть", чтоб хоть ощутить прибыль в руках? А если еще с кассиром надо делиться?
Я не знаю с кем там надо делиться или не надо. Но,такого мотлоха в Аккорде я давно не видел. Тумба Привата из 5 купюр с Аккорда две выплюнула. В кассе говорят - др. нет и когда будет???
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 6941
З нами з: 13.09.09
Подякував: 71 раз.
Подякували: 746 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 290291292293
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Клуб 100к - валютные депозиты за гривну 1 ... 894, 895, 896
mustbe » П'ят 29 лип, 2022 15:58
8954 1729176
Переглянути останнє повідомлення
Чет 10 сер, 2023 11:07
sens

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (9069)
10.08.2023 14:14
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.