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Клуб 100К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 10 сер, 2023 14:30
Игорь Алексеевич написав: kolyuchy написав:
Зароботок на купюре в 100 баксов будет 10-15 грн в лучшем случае. Ну и сколько купюр надо "провернуть", чтоб хоть ощутить прибыль в руках? А если еще с кассиром надо делиться?
Я не знаю с кем там надо делиться или не надо. Но,такого мотлоха в Аккорде я давно не видел. Тумба Привата из 5 купюр с Аккорда две выплюнула. В кассе говорят - др. нет и когда будет???
Написал заяву в Аккорд руководству. Пусть разбираются..
Хіба таке можливо? Як тільки відійшли з грошима від каси,це вже є факт того що Вами перевірено готівку. Претензії які вони приймають? Що саме ви вбачаєте своє заявою??
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Додано: Чет 10 сер, 2023 14:32
flysoulfly написав: kuzmich написав:
. В альфе никогда синими не давали, всегда 96 или 2003 в лучшем случае. По самому низкому конверткурсу и получите само собой разумеется мотлохом
логично!
ну, судя по конверткурсу, в Идейке синими выдают всегда
на обмін точно ні, відділення в Києві на Соборності та Попудренко. Якщо ставки і далі таки будуть ,то гривня і далі тут в Ідеї буде на вільному
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Додано: Чет 10 сер, 2023 14:35
kolyuchy написав: Игорь Алексеевич написав: kuzmich написав:
значит вам повезло, у кассирши целый ящик был одних белых, мотлох клиентам, а своим синие
Наверное некоторые нач. отделений с кассирами банков решили совместно с обменниками немного зарабатывать на купюрах. А то в последнее время у многих только как не странно один мотлох. У кого в кассе есть синие, то там кассир держится за своё раб. место и всех посылает в дупу...
Зароботок на купюре в 100 баксов будет 10-15 грн в лучшем случае. Ну и сколько купюр надо "провернуть", чтоб хоть ощутить прибыль в руках? А если еще с кассиром надо делиться?
10000 це сотня банкнот по 100 , маржа 1000-1500 грн. На оптових обмінниках в день проходить суми в рази більше
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Додано: Чет 10 сер, 2023 14:36
sens написав: Игорь Алексеевич написав: kolyuchy написав:
Зароботок на купюре в 100 баксов будет 10-15 грн в лучшем случае. Ну и сколько купюр надо "провернуть", чтоб хоть ощутить прибыль в руках? А если еще с кассиром надо делиться?
Я не знаю с кем там надо делиться или не надо. Но,такого мотлоха в Аккорде я давно не видел. Тумба Привата из 5 купюр с Аккорда две выплюнула. В кассе говорят - др. нет и когда будет???
Написал заяву в Аккорд руководству. Пусть разбираются..
Хіба таке можливо? Як тільки відійшли з грошима від каси,це вже є факт того що Вами перевірено готівку. Претензії які вони приймають? Що саме ви вбачаєте своє заявою??
Пусть отдают нормального кач-ва, без печатей и пятен. Они всё прекрасно понимают и поэтому немного ж.... почухают. Ведь я и вы точно не знаете что им привозят для выдачи после окончания дело. Я знаю в др. банках, мотлох принимают и продают для улицы, а клиентам у которых депозиты, стараются выдать купюры хорошие. А если тупо приходить и всё сразу брать, то они из клиентов делают идиотов.
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Додано: Чет 10 сер, 2023 14:59
sens написав:
Мабуть треба щось залишити на гривневому депозиту,щоб план був
Я бы может и оставил на грн. депозите. Но у них вечные мутки Акционных депозитов, что даже в отделениях и на гор. линии не врубаются кому можно открывать, а кому НЭЗЯ... Вечно ответ - давайте попробуем - может получится...
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Додано: Чет 10 сер, 2023 15:14
Игорь Алексеевич написав:
Наверное некоторые нач. отделений с кассирами банков решили совместно с обменниками немного зарабатывать на купюрах. А то в последнее время у многих только как не странно один мотлох. У кого в кассе есть синие, то там кассир держится за своё раб. место и всех посылает в дупу...
Сотрудники банков меняют на синие свои сбережения. Потом сбережения родственников и друзей. Потом друзья родственников. А это уже значительная часть сбережений населения.
Схемы с валютчиками это отдельная тема.
Пока в стране разная цена на доллары в зависимости от их цвета, коррупционные схемы неизбежны.
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Додано: Чет 10 сер, 2023 15:30
Игорь Алексеевич написав: sens написав:
Мабуть треба щось залишити на гривневому депозиту,щоб план був
Я бы может и оставил на грн. депозите. Но у них вечные мутки Акционных депозитов, что даже в отделениях и на гор. линии не врубаются кому можно открывать, а кому НЭЗЯ... Вечно ответ - давайте попробуем - может получится...
До чого тут нові гроші,залишити гроші для їх плану,все про гривні
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