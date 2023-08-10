Додано: Чет 10 сер, 2023 14:36

sens написав: Игорь Алексеевич написав: kolyuchy написав: Зароботок на купюре в 100 баксов будет 10-15 грн в лучшем случае. Ну и сколько купюр надо "провернуть", чтоб хоть ощутить прибыль в руках? А если еще с кассиром надо делиться? Зароботок на купюре в 100 баксов будет 10-15 грн в лучшем случае. Ну и сколько купюр надо "провернуть", чтоб хоть ощутить прибыль в руках? А если еще с кассиром надо делиться? Я не знаю с кем там надо делиться или не надо. Но,такого мотлоха в Аккорде я давно не видел. Тумба Привата из 5 купюр с Аккорда две выплюнула. В кассе говорят - др. нет и когда будет???

Написал заяву в Аккорд руководству. Пусть разбираются.. Я не знаю с кем там надо делиться или не надо. Но,такого мотлоха в Аккорде я давно не видел. Тумба Привата из 5 купюр с Аккорда две выплюнула. В кассе говорят - др. нет и когда будет???Написал заяву в Аккорд руководству. Пусть разбираются..

Хіба таке можливо? Як тільки відійшли з грошима від каси,це вже є факт того що Вами перевірено готівку. Претензії які вони приймають? Що саме ви вбачаєте своє заявою?? Хіба таке можливо? Як тільки відійшли з грошима від каси,це вже є факт того що Вами перевірено готівку. Претензії які вони приймають? Що саме ви вбачаєте своє заявою??

Пусть отдают нормального кач-ва, без печатей и пятен. Они всё прекрасно понимают и поэтому немного ж.... почухают. Ведь я и вы точно не знаете что им привозят для выдачи после окончания дело. Я знаю в др. банках, мотлох принимают и продают для улицы, а клиентам у которых депозиты, стараются выдать купюры хорошие. А если тупо приходить и всё сразу брать, то они из клиентов делают идиотов.