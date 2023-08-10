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Клуб 100К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 10 сер, 2023 16:46
в прівате забрав 200 баксів новими, до цього 2 тижні був тільки мотлох який касірша сама казала що ви брати не будете
або хтось перед мною здав або щось покращилось
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Додано: Чет 10 сер, 2023 16:54
Игорь Алексеевич написав: kolyuchy написав:
Зароботок на купюре в 100 баксов будет 10-15 грн в лучшем случае. Ну и сколько купюр надо "провернуть", чтоб хоть ощутить прибыль в руках? А если еще с кассиром надо делиться?
Я не знаю с кем там надо делиться или не надо. Но,такого мотлоха в Аккорде я давно не видел. Тумба Привата из 5 купюр с Аккорда две выплюнула. В кассе говорят - др. нет и когда будет???
Написал заяву в Аккорд руководству. Пусть разбираются..
так по нбу все що пройшло машинку все валідне як на прийом так і видачу, нічого заява не дасть нажаль
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gonzo
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- Подякували: 34 раз.
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sens