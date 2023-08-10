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Клуб 100К - Теребеньки

Клуб 100К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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Повідомлення Додано: Чет 10 сер, 2023 16:46

Re: Клуб 100К - Теребеньки

в прівате забрав 200 баксів новими, до цього 2 тижні був тільки мотлох який касірша сама казала що ви брати не будете
або хтось перед мною здав або щось покращилось
gonzo
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 сер, 2023 16:54

  Игорь Алексеевич написав:
  kolyuchy написав:Зароботок на купюре в 100 баксов будет 10-15 грн в лучшем случае. Ну и сколько купюр надо "провернуть", чтоб хоть ощутить прибыль в руках? А если еще с кассиром надо делиться?
Я не знаю с кем там надо делиться или не надо. Но,такого мотлоха в Аккорде я давно не видел. Тумба Привата из 5 купюр с Аккорда две выплюнула. В кассе говорят - др. нет и когда будет???
Написал заяву в Аккорд руководству. Пусть разбираются..

так по нбу все що пройшло машинку все валідне як на прийом так і видачу, нічого заява не дасть нажаль
gonzo
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 сер, 2023 18:04

  Игорь Алексеевич написав:
  kuzmich написав:значит вам повезло, у кассирши целый ящик был одних белых, мотлох клиентам, а своим синие

Наверное некоторые нач. отделений с кассирами банков решили совместно с обменниками немного зарабатывать на купюрах. А то в последнее время у многих только как не странно один мотлох. У кого в кассе есть синие, то там кассир держится за своё раб. место и всех посылает в дупу...


нач отделения заказывает на отделение 100К баксов которые потом сидит перебирает.
перебрав звонит барыгам и меняет им мотлох на синие за процент.
затем 100К баксов отправляет назад типа никто по них не пришел (а если кто и пришел то мотлох решил не брать)
и далее по кругу. вы так себе процесс представляете?
вопрос - когда уволят нача отделения.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 сер, 2023 18:46

  gonzo написав:в прівате забрав 200 баксів новими, до цього 2 тижні був тільки мотлох який касірша сама казала що ви брати не будете
або хтось перед мною здав або щось покращилось
у відділенні знімав з картки гривні,за мною чоловік намагався купити ,йому пропонували виключно 1996 та штампи та потертості на вибір
sens
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