в прівате забрав 200 баксів новими, до цього 2 тижні був тільки мотлох який касірша сама казала що ви брати не будете
або хтось перед мною здав або щось покращилось
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Додано: Чет 10 сер, 2023 16:46
Re: Клуб 100К - Теребеньки
в прівате забрав 200 баксів новими, до цього 2 тижні був тільки мотлох який касірша сама казала що ви брати не будете
або хтось перед мною здав або щось покращилось
Додано: Чет 10 сер, 2023 16:54
так по нбу все що пройшло машинку все валідне як на прийом так і видачу, нічого заява не дасть нажаль
Додано: Чет 10 сер, 2023 18:04
нач отделения заказывает на отделение 100К баксов которые потом сидит перебирает.
перебрав звонит барыгам и меняет им мотлох на синие за процент.
затем 100К баксов отправляет назад типа никто по них не пришел (а если кто и пришел то мотлох решил не брать)
и далее по кругу. вы так себе процесс представляете?
вопрос - когда уволят нача отделения.
Додано: Чет 10 сер, 2023 18:46
у відділенні знімав з картки гривні,за мною чоловік намагався купити ,йому пропонували виключно 1996 та штампи та потертості на вибір
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