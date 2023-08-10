Додано: П'ят 11 сер, 2023 07:39

mephala написав: нач отделения заказывает на отделение 100К баксов которые потом сидит перебирает.

перебрав звонит барыгам и меняет им мотлох на синие за процент. нач отделения заказывает на отделение 100К баксов которые потом сидит перебирает.перебрав звонит барыгам и меняет им мотлох на синие за процент.

Аккорд - это банк который на 80% обсл. малый и средний бизнес а(генство недвиж, нотариусы, продавцы авто и т.д). Многие держат там свои р.счета. Поэтому нач. отделения постоянно с ними в контакте, т.к. там проходят через кассу не малые средства как в грн., так и в валюте. Умный, шустрый нач. отделения знает кому и что надо в ближ. дни подготовить.Для того, что бы та же сделка по недвиге прошла супер быстро и без торможения, то в ней задействованы - агенство недвиж, нотариус, банк, менялы. И именно Аккорд на этом спец. в своей стадии сделок.