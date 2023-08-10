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Клуб 100К - Теребеньки

Клуб 100К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 293294295296
Повідомлення Додано: П'ят 11 сер, 2023 08:24

Re: Клуб 100К - Теребеньки

  Игорь Алексеевич написав:Мне и сейчас нужна грн.


Зачем?
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 11 сер, 2023 08:26

  Investor_K написав:
  Игорь Алексеевич написав:Мне и сейчас нужна грн.


Зачем?
Для работы... Середина августа и далее до весны начало работы малого и среднего бизнеса. На процентах много не заработаешь. Их хватает на покушать и ежедневные др. мелкие траты. А вот зарабатывать на увеличение активов, то только работа в бизнесе.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 сер, 2023 08:29

  Игорь Алексеевич написав:А вот зарабатывать на увеличение активов, то только работа в бизнесе.


Для работы охранником стартовый капитал не нужен.
Investor_K
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