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Клуб 100К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 11 сер, 2023 08:24
Игорь Алексеевич написав:
Мне и сейчас нужна грн.
Зачем?
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Investor_K
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Додано: П'ят 11 сер, 2023 08:26
Investor_K написав: Игорь Алексеевич написав:
Мне и сейчас нужна грн.
Зачем?
Для работы... Середина августа и далее до весны начало работы малого и среднего бизнеса. На процентах много не заработаешь. Их хватает на покушать и ежедневные др. мелкие траты. А вот зарабатывать на увеличение активов, то только работа в бизнесе.
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Додано: П'ят 11 сер, 2023 08:29
Игорь Алексеевич написав:
А вот зарабатывать на увеличение активов, то только работа в бизнесе.
Для работы охранником стартовый капитал не нужен.
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Investor_K
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sens