RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Клуб 100К - Теребеньки

Клуб 100К - Теребеньки
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 293294295296
Повідомлення Додано: П'ят 11 сер, 2023 08:24

Re: Клуб 100К - Теребеньки

  Игорь Алексеевич написав:Мне и сейчас нужна грн.


Зачем?
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9000
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 867 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 11 сер, 2023 08:26

  Investor_K написав:
  Игорь Алексеевич написав:Мне и сейчас нужна грн.


Зачем?
Для работы... Середина августа и далее до весны начало работы малого и среднего бизнеса. На процентах много не заработаешь. Их хватает на покушать и ежедневные др. мелкие траты. А вот зарабатывать на увеличение активов, то только работа в бизнесе.
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 6951
З нами з: 13.09.09
Подякував: 71 раз.
Подякували: 746 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 11 сер, 2023 08:29

  Игорь Алексеевич написав:А вот зарабатывать на увеличение активов, то только работа в бизнесе.


Для работы охранником стартовый капитал не нужен.
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9000
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 867 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 11 сер, 2023 12:03

  kuzmich написав:
  Игорь Алексеевич написав:
  kolyuchy написав:Зароботок на купюре в 100 баксов будет 10-15 грн в лучшем случае. Ну и сколько купюр надо "провернуть", чтоб хоть ощутить прибыль в руках? А если еще с кассиром надо делиться?
Я не знаю с кем там надо делиться или не надо. Но,такого мотлоха в Аккорде я давно не видел. Тумба Привата из 5 купюр с Аккорда две выплюнула. В кассе говорят - др. нет и когда будет???
Написал заяву в Аккорд руководству. Пусть разбираются..

терминал выплевывает потому что купюры в уф скорее всего не проверяли. Мне в тас залитые на четверть купюры давали, их терминал не берет. Визуально на глаз не видно. Спешил и не просветил внимательно бумажки в своем УФ фонаре. Пару залитых вернул, последняя была 2017 и с задней стороны только была с кучей больших пятен, которые в УФ голубым светится

ні - в мене тас не прийняв купюру бо вона вся 90%+ світилась - а пріват з 1 спроби взяв і не поперхнувся
gonzo
 
Повідомлень: 320
З нами з: 05.01.17
Подякував: 21 раз.
Подякували: 34 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 293294295296
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Клуб 100к - валютные депозиты за гривну 1 ... 894, 895, 896
mustbe » П'ят 29 лип, 2022 15:58
8954 1730043
Переглянути останнє повідомлення
Чет 10 сер, 2023 11:07
sens

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.