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Клуб 100К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 11 сер, 2023 08:24
Игорь Алексеевич написав:
Мне и сейчас нужна грн.
Зачем?
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Investor_K
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Додано: П'ят 11 сер, 2023 08:26
Investor_K написав: Игорь Алексеевич написав:
Мне и сейчас нужна грн.
Зачем?
Для работы... Середина августа и далее до весны начало работы малого и среднего бизнеса. На процентах много не заработаешь. Их хватает на покушать и ежедневные др. мелкие траты. А вот зарабатывать на увеличение активов, то только работа в бизнесе.
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Игорь Алексеевич
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Додано: П'ят 11 сер, 2023 08:29
Игорь Алексеевич написав:
А вот зарабатывать на увеличение активов, то только работа в бизнесе.
Для работы охранником стартовый капитал не нужен.
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Investor_K
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Додано: П'ят 11 сер, 2023 12:03
kuzmich написав: Игорь Алексеевич написав: kolyuchy написав:
Зароботок на купюре в 100 баксов будет 10-15 грн в лучшем случае. Ну и сколько купюр надо "провернуть", чтоб хоть ощутить прибыль в руках? А если еще с кассиром надо делиться?
Я не знаю с кем там надо делиться или не надо. Но,такого мотлоха в Аккорде я давно не видел. Тумба Привата из 5 купюр с Аккорда две выплюнула. В кассе говорят - др. нет и когда будет???
Написал заяву в Аккорд руководству. Пусть разбираются..
терминал выплевывает потому что купюры в уф скорее всего не проверяли. Мне в тас залитые на четверть купюры давали, их терминал не берет. Визуально на глаз не видно. Спешил и не просветил внимательно бумажки в своем УФ фонаре. Пару залитых вернул, последняя была 2017 и с задней стороны только была с кучей больших пятен, которые в УФ голубым светится
ні - в мене тас не прийняв купюру бо вона вся 90%+ світилась - а пріват з 1 спроби взяв і не поперхнувся
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Додано: П'ят 11 сер, 2023 13:18
Investor_K написав: Игорь Алексеевич написав:
А вот зарабатывать на увеличение активов, то только работа в бизнесе.
Для работы охранником стартовый капитал не нужен.
дивна у нас країна, людина має статки але працює охоронцем, щоб працювати охоронцем у людини не повинно бути судимостей, і президент України Янукович,мав три судимості (!!!) і не хизувався статками. Чому щоб бути президентом не важливо минуле,і щоб працювати охоронцем з минулим не беруть??
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sens
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Додано: П'ят 11 сер, 2023 13:33
Игорь Алексеевич написав: Investor_K написав: Игорь Алексеевич написав:
Мне и сейчас нужна грн.
Зачем?
Для работы... Середина августа и далее до весны начало работы малого и среднего бизнеса. На процентах много не заработаешь. Их хватает на покушать и ежедневные др. мелкие траты. А вот зарабатывать на увеличение активов, то только работа в бизнесе.
Найдурніше запитання у 2023 році - «А де заробити гроші?»
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Якщо протирати штани в наймі і терпіти козла-начальника, то більше 500$ на місяць вам не світить.
Інша справа криптовалюти. Знайшов цікаву монету, повторив усе, як написано в інструкції, і отримав за день більше, ніж за місяць на офісі.
Тут за ручку проведуть у світ криптовалют і пояснять, де навіть дитина заробить, а куди краще не сунутись.
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Додано: П'ят 11 сер, 2023 13:41
sens написав:
Тут за ручку проведуть у світ криптовалют і пояснять, де навіть дитина заробить, а куди краще не сунутись.
Щоб хтось заробив 1$, хтось повинен втратити свій 1.01$. Тільки ФРС вміє малювати $ з повітря...
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Додано: П'ят 11 сер, 2023 16:18
Игорь Алексеевич написав: Investor_K написав: Игорь Алексеевич написав:
Мне и сейчас нужна грн.
Зачем?
Для работы... Середина августа и далее до весны начало работы малого и среднего бизнеса. На процентах много не заработаешь. Их хватает на покушать и ежедневные др. мелкие траты. А вот зарабатывать на увеличение активов, то только работа в бизнесе.
У кого як виходить,все залежить від суми відсотків та ваших потреб
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Додано: П'ят 11 сер, 2023 17:08
sens написав:
У кого як виходить,все залежить від суми відсотків та ваших потреб
Цікаво а є десь таблиця із депоставками різних банків? Бачу акорд нові гроші прибрав
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sergey_sryvkin
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Додано: П'ят 11 сер, 2023 17:18
sergey_sryvkin написав: sens написав:
У кого як виходить,все залежить від суми відсотків та ваших потреб
Цікаво а є десь таблиця із депоставками різних банків? Бачу акорд нові гроші прибрав
Це дуже просто, лояльність та від суми вкладу,нові гроші,додатково відсоток від порталу
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sens
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