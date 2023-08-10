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Клуб 100К - Теребеньки

Клуб 100К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 294295296297
Повідомлення Додано: П'ят 11 сер, 2023 17:43

  sens написав:
  sergey_sryvkin написав:
  sens написав:У кого як виходить,все залежить від суми відсотків та ваших потреб

Цікаво а є десь таблиця із депоставками різних банків? Бачу акорд нові гроші прибрав

Це дуже просто, лояльність та від суми вкладу,нові гроші,додатково відсоток від порталу

Ви про що?
sergey_sryvkin
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  #<1 ... 294295296297
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