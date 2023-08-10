|
|
Клуб 100К - Теребеньки
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 11 сер, 2023 17:43
sens написав: sergey_sryvkin написав: sens написав:
У кого як виходить,все залежить від суми відсотків та ваших потреб
Цікаво а є десь таблиця із депоставками різних банків? Бачу акорд нові гроші прибрав
Це дуже просто, лояльність та від суми вкладу,нові гроші,додатково відсоток від порталу
Ви про що?
-
sergey_sryvkin
-
-
- Повідомлень: 1596
- З нами з: 19.02.14
- Подякував: 498 раз.
- Подякували: 568 раз.
-
- Профіль
-
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|8954
|1730372
|
Чет 10 сер, 2023 11:07
sens