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Додано: П'ят 11 сер, 2023 17:43
Додано: П'ят 11 сер, 2023 23:26
Re: Клуб 100К - Теребеньки
Давно обменки не посещал, во всех городах теперь 96й год по курсу ниже или просто не хотят принимать? Всматриваются в мельчайшие потертости, чуть под микроскопом не рассматривают каждую бумажку из пачки.
Я будто картины да Винчи в Лувр принес сдавать. Скоро буду передавать доллары двумя руками, как реликвию.
Куда обращаться на этих ценителей искусств?
Додано: П'ят 11 сер, 2023 23:54
забирав пайки. Три з чотирьох депо останні взагалі. Відношення таке- ,,хоч бери, хоч іди собі. Наср.ть.,,
В Альянсі навіть синіх штук 20, але інші мусорними витертими 96-99. Одну тілько з конкретним рижим пятном поміняли. Неприємно.
Тася пополам мусорні потерті(відмовилась мінять) та непогані 06-го. Також неприємно, бо були нові сині(ховаючись таки касир витягла пару синіх соток)
Півень і старі 96-99 (все ж всі повернув) замість них потертих взяв, передивився третина папірців на 4 з 5. Інші такі собі.
Спитаєш хоч більш менш людські папірці, касир починають один і той текст. І вони в цих банчиках хочуть щоб люди до них несли гроші на депо...
В аккорді по людяному. Все рівно, всі гарні зелені 06. Не просив, тільки подякував.
Всі депо одного дня, точно сині тоді здавав.
Додано: Суб 12 сер, 2023 00:00
easymodeon5k
96-99 по обмінках думаю усюди йдуть по заниженому курсі. Вони часто в кращому, ідеальному стані ніж 2006-го, але все рівно дебільні обмінки їх беруть дешевше.
Додано: Суб 12 сер, 2023 00:38
Re: Клуб 100К - Теребеньки
Поделитесь инфой как сейчас в терминал привата Приват вклад зарядить? В поддержке написали, что комса за перевод с Универсальной на Карту для выплат есть. Дешевле всего получается загружать сразу Для выплат. 0.5% комсы, но максимум 50грн. Что-то не верится
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