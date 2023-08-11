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Клуб 100К - Теребеньки

Клуб 100К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 294295296297
Повідомлення Додано: П'ят 11 сер, 2023 17:43

  sens написав:
  sergey_sryvkin написав:
  sens написав:У кого як виходить,все залежить від суми відсотків та ваших потреб

Цікаво а є десь таблиця із депоставками різних банків? Бачу акорд нові гроші прибрав

Це дуже просто, лояльність та від суми вкладу,нові гроші,додатково відсоток від порталу

Ви про що?
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: П'ят 11 сер, 2023 22:42

Аккорд сегодня отдал дол. Не синие, а 2006г, но хорошего кач-ва.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 сер, 2023 23:26

Re: Клуб 100К - Теребеньки

Давно обменки не посещал, во всех городах теперь 96й год по курсу ниже или просто не хотят принимать? Всматриваются в мельчайшие потертости, чуть под микроскопом не рассматривают каждую бумажку из пачки.
Я будто картины да Винчи в Лувр принес сдавать. Скоро буду передавать доллары двумя руками, как реликвию.
Куда обращаться на этих ценителей искусств?
easymodeon5k
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Повідомлення Додано: П'ят 11 сер, 2023 23:54

забирав пайки. Три з чотирьох депо останні взагалі. Відношення таке- ,,хоч бери, хоч іди собі. Наср.ть.,,
В Альянсі навіть синіх штук 20, але інші мусорними витертими 96-99. Одну тілько з конкретним рижим пятном поміняли. Неприємно.
Тася пополам мусорні потерті(відмовилась мінять) та непогані 06-го. Також неприємно, бо були нові сині(ховаючись таки касир витягла пару синіх соток)
Півень і старі 96-99 (все ж всі повернув) замість них потертих взяв, передивився третина папірців на 4 з 5. Інші такі собі. :(
Спитаєш хоч більш менш людські папірці, касир починають один і той текст. І вони в цих банчиках хочуть щоб люди до них несли гроші на депо... :(
В аккорді по людяному. Все рівно, всі гарні зелені 06. Не просив, тільки подякував.
Всі депо одного дня, точно сині тоді здавав.
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 сер, 2023 00:00

easymodeon5k
96-99 по обмінках думаю усюди йдуть по заниженому курсі. Вони часто в кращому, ідеальному стані ніж 2006-го, але все рівно дебільні обмінки їх беруть дешевше.
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 сер, 2023 00:38

Re: Клуб 100К - Теребеньки

Поделитесь инфой как сейчас в терминал привата Приват вклад зарядить? В поддержке написали, что комса за перевод с Универсальной на Карту для выплат есть. Дешевле всего получается загружать сразу Для выплат. 0.5% комсы, но максимум 50грн. Что-то не верится
easymodeon5k
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Повідомлення Додано: Суб 12 сер, 2023 05:54

  alex lem написав:забирав пайки. Три з чотирьох депо останні взагалі. Відношення таке- ,,хоч бери, хоч іди собі. Наср.ть.,,
В Альянсі навіть синіх штук 20, але інші мусорними витертими 96-99. Одну тілько з конкретним рижим пятном поміняли. Неприємно.
Тася пополам мусорні потерті(відмовилась мінять) та непогані 06-го. Також неприємно, бо були нові сині(ховаючись таки касир витягла пару синіх соток)
Півень і старі 96-99 (все ж всі повернув) замість них потертих взяв, передивився третина папірців на 4 з 5. Інші такі собі. :(
Спитаєш хоч більш менш людські папірці, касир починають один і той текст. І вони в цих банчиках хочуть щоб люди до них несли гроші на депо... :(
В аккорді по людяному. Все рівно, всі гарні зелені 06. Не просив, тільки подякував.
Всі депо одного дня, точно сині тоді здавав.

З Аккордом і в мене проблем не було.
nord
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 сер, 2023 06:52

  nord написав:
  alex lem написав:забирав пайки. Три з чотирьох депо останні взагалі. Відношення таке- ,,хоч бери, хоч іди собі. Наср.ть.,,
В Альянсі навіть синіх штук 20, але інші мусорними витертими 96-99. Одну тілько з конкретним рижим пятном поміняли. Неприємно.
Тася пополам мусорні потерті(відмовилась мінять) та непогані 06-го. Також неприємно, бо були нові сині(ховаючись таки касир витягла пару синіх соток)
Півень і старі 96-99 (все ж всі повернув) замість них потертих взяв, передивився третина папірців на 4 з 5. Інші такі собі. :(
Спитаєш хоч більш менш людські папірці, касир починають один і той текст. І вони в цих банчиках хочуть щоб люди до них несли гроші на депо... :(
В аккорді по людяному. Все рівно, всі гарні зелені 06. Не просив, тільки подякував.
Всі депо одного дня, точно сині тоді здавав.

З Аккордом і в мене проблем не було.

І курс такий, що можна робити конверти
Investor_K
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Повідомлення Додано: Суб 12 сер, 2023 09:02

  Игорь Алексеевич написав:Аккорд сегодня отдал дол. Не синие, а 2006г, но хорошего кач-ва.

2006 року приймають без комісій.
комісія починається, якщо 100 доларів з маленьким портретом, або полтосики зелені
Yuri_61
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