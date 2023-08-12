RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Клуб 100К - Теребеньки

Клуб 100К - Теребеньки
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 295296297298>
Повідомлення Додано: П'ят 11 сер, 2023 17:43

  sens написав:
  sergey_sryvkin написав:
  sens написав:У кого як виходить,все залежить від суми відсотків та ваших потреб

Цікаво а є десь таблиця із депоставками різних банків? Бачу акорд нові гроші прибрав

Це дуже просто, лояльність та від суми вкладу,нові гроші,додатково відсоток від порталу

Ви про що?
sergey_sryvkin
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1597
З нами з: 19.02.14
Подякував: 498 раз.
Подякували: 568 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 11 сер, 2023 22:42

Аккорд сегодня отдал дол. Не синие, а 2006г, но хорошего кач-ва.
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 6954
З нами з: 13.09.09
Подякував: 71 раз.
Подякували: 746 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 11 сер, 2023 23:26

Re: Клуб 100К - Теребеньки

Давно обменки не посещал, во всех городах теперь 96й год по курсу ниже или просто не хотят принимать? Всматриваются в мельчайшие потертости, чуть под микроскопом не рассматривают каждую бумажку из пачки.
Я будто картины да Винчи в Лувр принес сдавать. Скоро буду передавать доллары двумя руками, как реликвию.
Куда обращаться на этих ценителей искусств?
easymodeon5k
Аватар користувача
 
Повідомлень: 33
З нами з: 27.01.23
Подякував: 3 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 11 сер, 2023 23:54

забирав пайки. Три з чотирьох депо останні взагалі. Відношення таке- ,,хоч бери, хоч іди собі. Наср.ть.,,
В Альянсі навіть синіх штук 20, але інші мусорними витертими 96-99. Одну тілько з конкретним рижим пятном поміняли. Неприємно.
Тася пополам мусорні потерті(відмовилась мінять) та непогані 06-го. Також неприємно, бо були нові сині(ховаючись таки касир витягла пару синіх соток)
Півень і старі 96-99 (все ж всі повернув) замість них потертих взяв, передивився третина папірців на 4 з 5. Інші такі собі. :(
Спитаєш хоч більш менш людські папірці, касир починають один і той текст. І вони в цих банчиках хочуть щоб люди до них несли гроші на депо... :(
В аккорді по людяному. Все рівно, всі гарні зелені 06. Не просив, тільки подякував.
Всі депо одного дня, точно сині тоді здавав.
alex lem
 
Повідомлень: 2858
З нами з: 25.12.08
Подякував: 129 раз.
Подякували: 358 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 12 сер, 2023 00:00

easymodeon5k
96-99 по обмінках думаю усюди йдуть по заниженому курсі. Вони часто в кращому, ідеальному стані ніж 2006-го, але все рівно дебільні обмінки їх беруть дешевше.
alex lem
 
Повідомлень: 2858
З нами з: 25.12.08
Подякував: 129 раз.
Подякували: 358 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 12 сер, 2023 00:38

Re: Клуб 100К - Теребеньки

Поделитесь инфой как сейчас в терминал привата Приват вклад зарядить? В поддержке написали, что комса за перевод с Универсальной на Карту для выплат есть. Дешевле всего получается загружать сразу Для выплат. 0.5% комсы, но максимум 50грн. Что-то не верится
easymodeon5k
Аватар користувача
 
Повідомлень: 33
З нами з: 27.01.23
Подякував: 3 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 12 сер, 2023 05:54

  alex lem написав:забирав пайки. Три з чотирьох депо останні взагалі. Відношення таке- ,,хоч бери, хоч іди собі. Наср.ть.,,
В Альянсі навіть синіх штук 20, але інші мусорними витертими 96-99. Одну тілько з конкретним рижим пятном поміняли. Неприємно.
Тася пополам мусорні потерті(відмовилась мінять) та непогані 06-го. Також неприємно, бо були нові сині(ховаючись таки касир витягла пару синіх соток)
Півень і старі 96-99 (все ж всі повернув) замість них потертих взяв, передивився третина папірців на 4 з 5. Інші такі собі. :(
Спитаєш хоч більш менш людські папірці, касир починають один і той текст. І вони в цих банчиках хочуть щоб люди до них несли гроші на депо... :(
В аккорді по людяному. Все рівно, всі гарні зелені 06. Не просив, тільки подякував.
Всі депо одного дня, точно сині тоді здавав.

З Аккордом і в мене проблем не було.
nord
 
Повідомлень: 280
З нами з: 25.07.22
Подякував: 14 раз.
Подякували: 14 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 12 сер, 2023 06:52

  nord написав:
  alex lem написав:забирав пайки. Три з чотирьох депо останні взагалі. Відношення таке- ,,хоч бери, хоч іди собі. Наср.ть.,,
В Альянсі навіть синіх штук 20, але інші мусорними витертими 96-99. Одну тілько з конкретним рижим пятном поміняли. Неприємно.
Тася пополам мусорні потерті(відмовилась мінять) та непогані 06-го. Також неприємно, бо були нові сині(ховаючись таки касир витягла пару синіх соток)
Півень і старі 96-99 (все ж всі повернув) замість них потертих взяв, передивився третина папірців на 4 з 5. Інші такі собі. :(
Спитаєш хоч більш менш людські папірці, касир починають один і той текст. І вони в цих банчиках хочуть щоб люди до них несли гроші на депо... :(
В аккорді по людяному. Все рівно, всі гарні зелені 06. Не просив, тільки подякував.
Всі депо одного дня, точно сині тоді здавав.

З Аккордом і в мене проблем не було.

І курс такий, що можна робити конверти
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9003
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 867 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 12 сер, 2023 09:02

  Игорь Алексеевич написав:Аккорд сегодня отдал дол. Не синие, а 2006г, но хорошего кач-ва.

2006 року приймають без комісій.
комісія починається, якщо 100 доларів з маленьким портретом, або полтосики зелені
тепер за якість купюр: раніше, десь в 2000 році мені касирка казала; ти що, зібрався їх на йолку чипляти? так тоді відносилися всі (окрім мене) до потертостей - пом"ятості
купюр.
Yuri_61
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2588
З нами з: 30.09.15
Подякував: 340 раз.
Подякували: 431 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 12 сер, 2023 09:22

Re: Клуб 100К - Теребеньки

  easymodeon5k написав:Всматриваются в мельчайшие потертости, чуть под микроскопом не рассматривают каждую бумажку из пачки.

имеют полное право.
первими начали страдать валютмени и очень сильно.
частично Приват смог перекрить данную проблему.
когда Приват "пал" ( с 22-06-2023) рисуются спритники , которие предлагаю обмен на новин синие с доплатой от 30 грн за купюру.
Спритников стало больше (ибо кассири тоже зашли в долю и прячут новье) доплата упала до уровня от 15,,,20 грн за купюру.
Goodman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6046
З нами з: 23.11.14
Подякував: 743 раз.
Подякували: 551 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 295296297298>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Клуб 100к - валютные депозиты за гривну 1 ... 894, 895, 896
mustbe » П'ят 29 лип, 2022 15:58
8956 1730993
Переглянути останнє повідомлення
Суб 12 сер, 2023 09:11
mustbe

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.