RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Клуб 100К - Теребеньки

Клуб 100К - Теребеньки
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 295296297298
Повідомлення Додано: Суб 12 сер, 2023 09:26

Yuri_61 касирів ніхто серйозно не сприймав з працівників банку, це сама нижня каста. Їх поради рівня базарної баби. От вони клієнтам і несли пургу.
Goodman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6046
З нами з: 23.11.14
Подякував: 743 раз.
Подякували: 551 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 12 сер, 2023 10:35

  Yuri_61 написав:
  Игорь Алексеевич написав:Аккорд сегодня отдал дол. Не синие, а 2006г, но хорошего кач-ва.

2006 року приймають без комісій.
комісія починається, якщо 100 доларів з маленьким портретом, або полтосики зелені
тепер за якість купюр: раніше, десь в 2000 році мені касирка казала; ти що, зібрався їх на йолку чипляти? так тоді відносилися всі (окрім мене) до потертостей - пом"ятості
купюр.
Какая комиссия, где??? В обменниках разный курс на синие и зелёные. В банках принимают любой хлам, лишь бы их счётная машинка пропустила.
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 6954
З нами з: 13.09.09
Подякував: 71 раз.
Подякували: 746 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 295296297298
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Клуб 100к - валютные депозиты за гривну 1 ... 894, 895, 896
mustbe » П'ят 29 лип, 2022 15:58
8956 1730993
Переглянути останнє повідомлення
Суб 12 сер, 2023 09:11
mustbe

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.