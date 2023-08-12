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Клуб 100К - Теребеньки

Клуб 100К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 295296297298
Повідомлення Додано: Суб 12 сер, 2023 09:26

Yuri_61 касирів ніхто серйозно не сприймав з працівників банку, це сама нижня каста. Їх поради рівня базарної баби. От вони клієнтам і несли пургу.
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Повідомлення Додано: Суб 12 сер, 2023 10:35

  Yuri_61 написав:
  Игорь Алексеевич написав:Аккорд сегодня отдал дол. Не синие, а 2006г, но хорошего кач-ва.

2006 року приймають без комісій.
комісія починається, якщо 100 доларів з маленьким портретом, або полтосики зелені
тепер за якість купюр: раніше, десь в 2000 році мені касирка казала; ти що, зібрався їх на йолку чипляти? так тоді відносилися всі (окрім мене) до потертостей - пом"ятості
купюр.
Какая комиссия, где??? В обменниках разный курс на синие и зелёные. В банках принимают любой хлам, лишь бы их счётная машинка пропустила.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 сер, 2023 18:01

  sens написав:Чому щоб бути президентом не важливо минуле,і щоб працювати охоронцем з минулим не беруть??


не находите ваш вопрос странным?
наверное потому что тот кто берет охранника на работу считает что этот кандидат будет плохой работник.
а вот тот кто голосует за гречку или по приколу то ему пофик кто этот кандидат и что он сам по себе.
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