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Клуб 100К - Теребеньки

Клуб 100К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 295296297298
Повідомлення Додано: Суб 12 сер, 2023 09:26

Yuri_61 касирів ніхто серйозно не сприймав з працівників банку, це сама нижня каста. Їх поради рівня базарної баби. От вони клієнтам і несли пургу.
Goodman
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Повідомлення Додано: Суб 12 сер, 2023 10:35

  Yuri_61 написав:
  Игорь Алексеевич написав:Аккорд сегодня отдал дол. Не синие, а 2006г, но хорошего кач-ва.

2006 року приймають без комісій.
комісія починається, якщо 100 доларів з маленьким портретом, або полтосики зелені
тепер за якість купюр: раніше, десь в 2000 році мені касирка казала; ти що, зібрався їх на йолку чипляти? так тоді відносилися всі (окрім мене) до потертостей - пом"ятості
купюр.
Какая комиссия, где??? В обменниках разный курс на синие и зелёные. В банках принимают любой хлам, лишь бы их счётная машинка пропустила.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 сер, 2023 18:01

  sens написав:Чому щоб бути президентом не важливо минуле,і щоб працювати охоронцем з минулим не беруть??


не находите ваш вопрос странным?
наверное потому что тот кто берет охранника на работу считает что этот кандидат будет плохой работник.
а вот тот кто голосует за гречку или по приколу то ему пофик кто этот кандидат и что он сам по себе.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 сер, 2023 19:57

чому долари мають такий малі геометричні розміри?
Так дорого коштують, а навіть 100 грн більшу площу мають.
несерйозно якось і жалко купляти долари таких малих розмірів.
Як були долари біло - зелені, так вони більшими здавалися. А як стали кольорові, так такі вже маленькими здаються, такі вже тонкі і не мають авторитетного вигляду :(
Yuri_61
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Повідомлення Додано: Суб 12 сер, 2023 20:08

  mephala написав:
  sens написав:Чому щоб бути президентом не важливо минуле,і щоб працювати охоронцем з минулим не беруть??


не находите ваш вопрос странным?
наверное потому что тот кто берет охранника на работу считает что этот кандидат будет плохой работник.
а вот тот кто голосует за гречку или по приколу то ему пофик кто этот кандидат и что он сам по себе.

Будьте уважні до теми питання,це не інстаграм профіль де ви за 3 секунди вирішуєте чи подобається вам профіль. Не серйозно.
sens
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Повідомлення Додано: Суб 12 сер, 2023 21:14

  Yuri_61 написав:чому долари мають такий малі геометричні розміри?
Так дорого коштують, а навіть 100 грн більшу площу мають.
несерйозно якось і жалко купляти долари таких малих розмірів.
Як були долари біло - зелені, так вони більшими здавалися. А як стали кольорові, так такі вже маленькими здаються, такі вже тонкі і не мають авторитетного вигляду :(

Гарне запитання.
Investor_K
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