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Клуб 100К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 12 сер, 2023 09:26
Yuri_61 касирів ніхто серйозно не сприймав з працівників банку, це сама нижня каста. Їх поради рівня базарної баби. От вони клієнтам і несли пургу.
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Додано: Суб 12 сер, 2023 10:35
Yuri_61 написав: Игорь Алексеевич написав:
Аккорд сегодня отдал дол. Не синие, а 2006г, но хорошего кач-ва.
2006 року приймають без комісій.
комісія починається, якщо 100 доларів з маленьким портретом, або полтосики зелені
тепер за якість купюр: раніше, десь в 2000 році мені касирка казала; ти що, зібрався їх на йолку чипляти? так тоді відносилися всі (окрім мене) до потертостей - пом"ятості
купюр.
Какая комиссия, где??? В обменниках разный курс на синие и зелёные. В банках принимают любой хлам, лишь бы их счётная машинка пропустила.
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Игорь Алексеевич
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Додано: Суб 12 сер, 2023 18:01
sens написав:
Чому щоб бути президентом не важливо минуле,і щоб працювати охоронцем з минулим не беруть??
не находите ваш вопрос странным?
наверное потому что тот кто берет охранника на работу считает что этот кандидат будет плохой работник.
а вот тот кто голосует за гречку или по приколу то ему пофик кто этот кандидат и что он сам по себе.
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mephala
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Додано: Суб 12 сер, 2023 19:57
чому долари мають такий малі геометричні розміри?
Так дорого коштують, а навіть 100 грн більшу площу мають.
несерйозно якось і жалко купляти долари таких малих розмірів.
Як були долари біло - зелені, так вони більшими здавалися. А як стали кольорові, так такі вже маленькими здаються, такі вже тонкі і не мають авторитетного вигляду
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Yuri_61
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Додано: Суб 12 сер, 2023 20:08
mephala написав: sens написав:
Чому щоб бути президентом не важливо минуле,і щоб працювати охоронцем з минулим не беруть??
не находите ваш вопрос странным?
наверное потому что тот кто берет охранника на работу считает что этот кандидат будет плохой работник.
а вот тот кто голосует за гречку или по приколу то ему пофик кто этот кандидат и что он сам по себе.
Будьте уважні до теми питання,це не інстаграм профіль де ви за 3 секунди вирішуєте чи подобається вам профіль. Не серйозно.
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sens
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Додано: Суб 12 сер, 2023 21:14
Yuri_61 написав:
чому долари мають такий малі геометричні розміри?
Так дорого коштують, а навіть 100 грн більшу площу мають.
несерйозно якось і жалко купляти долари таких малих розмірів.
Як були долари біло - зелені, так вони більшими здавалися. А як стали кольорові, так такі вже маленькими здаються, такі вже тонкі і не мають авторитетного вигляду
Гарне запитання.
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Investor_K
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Додано: Суб 12 сер, 2023 22:58
Берите 1923г. Размер не подведёт.
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Додано: Нед 13 сер, 2023 00:49
Investor_K написав: Yuri_61 написав:
чому долари мають такий малі геометричні розміри?
Так дорого коштують, а навіть 100 грн більшу площу мають.
несерйозно якось і жалко купляти долари таких малих розмірів.
Як були долари біло - зелені, так вони більшими здавалися. А як стали кольорові, так такі вже маленькими здаються, такі вже тонкі і не мають авторитетного вигляду
Гарне запитання.
Дайош золоті гінеї!
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sergey_sryvkin
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Додано: Нед 13 сер, 2023 08:37
easymodeon5k написав:
Поделитесь инфой как сейчас в терминал привата Приват вклад зарядить? В поддержке написали, что комса за перевод с Универсальной на Карту для выплат есть. Дешевле всего получается загружать сразу Для выплат. 0.5% комсы, но максимум 50грн. Что-то не верится
Не треба на карту, а зразу вибирайте банківські послуги - поповнити прив.вклад і туда вносьте.
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Додано: Нед 13 сер, 2023 08:56
sergey_sryvkin написав: Investor_K написав: Yuri_61 написав:
чому долари мають такий малі геометричні розміри?
Так дорого коштують, а навіть 100 грн більшу площу мають.
несерйозно якось і жалко купляти долари таких малих розмірів.
Як були долари біло - зелені, так вони більшими здавалися. А як стали кольорові, так такі вже маленькими здаються, такі вже тонкі і не мають авторитетного вигляду
Гарне запитання.
Дайош золоті гінеї!
кругеранди, луідори, дублони
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Yuri_61
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