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Клуб 100К - Теребеньки

Клуб 100К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 296297298299
Повідомлення Додано: Нед 13 сер, 2023 16:33

  alex lem написав:забирав пайки. Три з чотирьох депо останні взагалі. Відношення таке- ,,хоч бери, хоч іди собі. Наср.ть.,,
В Альянсі навіть синіх штук 20, але інші мусорними витертими 96-99. Одну тілько з конкретним рижим пятном поміняли. Неприємно.
Тася пополам мусорні потерті(відмовилась мінять) та непогані 06-го. Також неприємно, бо були нові сині(ховаючись таки касир витягла пару синіх соток)
Півень і старі 96-99 (все ж всі повернув) замість них потертих взяв, передивився третина папірців на 4 з 5. Інші такі собі. :(
Спитаєш хоч більш менш людські папірці, касир починають один і той текст. І вони в цих банчиках хочуть щоб люди до них несли гроші на депо... :(
В аккорді по людяному. Все рівно, всі гарні зелені 06. Не просив, тільки подякував.
Всі депо одного дня, точно сині тоді здавав.

вы бы еще их просветили в УФ то что тас любит подсовывать залитые химией бумажки которые терминал привата отказывается брать,а в УФ значительная часть купюры голубым светится. Банковская машинка спокойно пропускает залитые бумажки
kuzmich
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 сер, 2023 12:12

kuzmich Ви пророк. Сьогодні здавав в обмінку зелені з того дня. Інших зелених в мене геть нема. Тілько сині. :wink:
Одну сотку вернули, сказали вона повністю вся світиться. ,,Постірана,, типа. Зовні бомажка ідеальна, 06 року. Ото таке. І хрен тепер взнаєшь де з 4 банків підсунули. Я їх тоді окремими пачечками приніс додому, треба було хоч останні цифри переписать і потім дивитися звідки ящик примату не бере, звідки обмінка. :evil:
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 сер, 2023 12:16

Вот и игра в карусель.... Три месяца лежат в банке а потом нервотрёпка. Банки всем всовывают мотлох. А теперь по новой схеме - из 10 купюр 2шт. мотлохом подсунут...
Началась настоящая КАРУСЕЛЬ...
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 сер, 2023 12:22

ГРА У РУЛЕТКУ

  Игорь Алексеевич написав:Вот и игра в карусель.... Три месяца лежат в банке а потом нервотрёпка. Банки всем всовывают мотлох. А теперь по новой схеме - из 10 купюр 2шт. мотлохом подсунут...
Началась настоящая КАРУСЕЛЬ...


Каруселі трансформувалися у гру в рулетку
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 14 сер, 2023 12:35

  Investor_K написав:
  Игорь Алексеевич написав:Вот и игра в карусель.... Три месяца лежат в банке а потом нервотрёпка. Банки всем всовывают мотлох. А теперь по новой схеме - из 10 купюр 2шт. мотлохом подсунут...
Началась настоящая КАРУСЕЛЬ...


Каруселі трансформувалися у гру в рулетку

разбудите меня, когда будут блэкджек и шл...
maniachello
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 сер, 2023 12:38

Re: Клуб 100К - Теребеньки

  maniachello написав:разбудите меня, когда будут блэкджек и шл...

Скиньте в приватні ваші контакти. розбужк - як просили
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 14 сер, 2023 13:13

  alex lem написав:kuzmich Ви пророк. Сьогодні здавав в обмінку зелені з того дня. Інших зелених в мене геть нема. Тілько сині. :wink:
Одну сотку вернули, сказали вона повністю вся світиться. ,,Постірана,, типа. Зовні бомажка ідеальна, 06 року. Ото таке. І хрен тепер взнаєшь де з 4 банків підсунули. Я їх тоді окремими пачечками приніс додому, треба було хоч останні цифри переписать і потім дивитися звідки ящик примату не бере, звідки обмінка. :evil:

если терминал не берет, нужно искать бомж-обменник где берут все подряд на поток, обычно рынки, вокзалы, или менялы на рынках, им пофиг если внешне купюра ок то продадут следующему дурачку.

  Игорь Алексеевич написав:Вот и игра в карусель.... Три месяца лежат в банке а потом нервотрёпка. Банки всем всовывают мотлох. А теперь по новой схеме - из 10 купюр 2шт. мотлохом подсунут...
Началась настоящая КАРУСЕЛЬ...

Достаточно делать отбраковку мотлоха при получении нала и все будет ок. Как у вас кассиры рассматривают под микроскопом все что даете, вы делаете аналогичный досмотр со своим оборудованием, то что мне не раз подсовывали стиранные или залитый химией мотлох, визуально с ним без УФ все ок при дневном свете
kuzmich
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 сер, 2023 13:36

Re: Клуб 100К - Теребеньки

Всё познаётся в сравнении. Я бы от УБИБа и мотлох сейчас взял. Сегодня пришёл в отделение за конвертом, сказали уже вторую неделю нет валюты, не выдаём депозиты. Нету и всё тут. В Киеве - проверка НБУ. Похоже, очередной кандидат на вылет с рынка. С 2014 не работал с ФГВФЛ. Неужели снова?
ВЕСЕЛЬЧАК У
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Повідомлення Додано: Пон 14 сер, 2023 13:36

Re: Клуб 100К - Теребеньки

  kuzmich написав:Достаточно делать отбраковку мотлоха при получении нала и все будет ок. Как у вас кассиры рассматривают под микроскопом все что даете, вы делаете аналогичный досмотр со своим оборудованием, то что мне не раз подсовывали стиранные или залитый химией мотлох, визуально с ним без УФ все ок при дневном свете
Носить с собой проф. оборудование ради 2 сотен бумажек. Это для пенсов, которым делать нечего и шляться по отделениям ежедневно с лампами, считалками и т.д. :P
Для этого есть деп. в грн., которые приносят на сег. больше процентов и без всяких ламп, станков и хождений по отделениям.
Игорь Алексеевич
 
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