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Клуб 100К - Теребеньки

Клуб 100К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 297298299300
Повідомлення Додано: Пон 14 сер, 2023 14:36

  sens написав:
  Игорь Алексеевич написав:[ Носить с собой проф. оборудование ради 2 сотен бумажек. Это для пенсов, которым делать нечего и шляться по отделениям ежедневно с лампами, считалками и т.д. :P
Для этого есть деп. в грн., которые приносят на сег. больше процентов и без всяких ламп, станков и хождений по отделениям.

Якщо такі проблеми,то купляйте лише нові,без посередників у вигляді банків,гривню на депозит, ОВДП та вільні рахунки.

Что там носить? просветил быро бумажки и все, я потом больше потрачу времени на запихивание мотлоха в терминал и поисках отделения примата с нормальной бумагой. Либо искать убитую обменку которая не светит в УФ. И мне синие или белые все равно. Депо в гривне есть, но часть денег лучше сразу в валюту сбросить по более лучшему курсу, и куда удобнее чем тащить груду туалетной бумаги в обменник и там точно также проверять тулят вам мотлох или нет
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Повідомлення Додано: Пон 14 сер, 2023 16:16

Таскомбанк, одне з відділень у м.Львів.
Забрав сьогодні два конверти, майже всі купюри 96 року )))
Але хоч без штампів і сильних потертостей....
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