sens написав:Игорь Алексеевич написав:[ Носить с собой проф. оборудование ради 2 сотен бумажек. Это для пенсов, которым делать нечего и шляться по отделениям ежедневно с лампами, считалками и т.д.
Для этого есть деп. в грн., которые приносят на сег. больше процентов и без всяких ламп, станков и хождений по отделениям.
Якщо такі проблеми,то купляйте лише нові,без посередників у вигляді банків,гривню на депозит, ОВДП та вільні рахунки.
Что там носить? просветил быро бумажки и все, я потом больше потрачу времени на запихивание мотлоха в терминал и поисках отделения примата с нормальной бумагой. Либо искать убитую обменку которая не светит в УФ. И мне синие или белые все равно. Депо в гривне есть, но часть денег лучше сразу в валюту сбросить по более лучшему курсу, и куда удобнее чем тащить груду туалетной бумаги в обменник и там точно также проверять тулят вам мотлох или нет