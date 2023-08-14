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Клуб 100К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 14 сер, 2023 14:36
sens написав: Игорь Алексеевич написав:
[ Носить с собой проф. оборудование ради 2 сотен бумажек. Это для пенсов, которым делать нечего и шляться по отделениям ежедневно с лампами, считалками и т.д.
Для этого есть деп. в грн., которые приносят на сег. больше процентов и без всяких ламп, станков и хождений по отделениям.
Якщо такі проблеми,то купляйте лише нові,без посередників у вигляді банків,гривню на депозит, ОВДП та вільні рахунки.
Что там носить? просветил быро бумажки и все, я потом больше потрачу времени на запихивание мотлоха в терминал и поисках отделения примата с нормальной бумагой. Либо искать убитую обменку которая не светит в УФ. И мне синие или белые все равно. Депо в гривне есть, но часть денег лучше сразу в валюту сбросить по более лучшему курсу, и куда удобнее чем тащить груду туалетной бумаги в обменник и там точно также проверять тулят вам мотлох или нет
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Додано: Пон 14 сер, 2023 16:16
Таскомбанк, одне з відділень у м.Львів.
Забрав сьогодні два конверти, майже всі купюри 96 року )))
Але хоч без штампів і сильних потертостей....
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volomiv
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Додано: Пон 14 сер, 2023 17:11
volomiv написав:
Таскомбанк, одне з відділень у м.Львів.
Забрав сьогодні два конверти, майже всі купюри 96 року )))
Але хоч без штампів і сильних потертостей....
Забирав ТАС і Акорд.
Десь 20-30% 1996 року, хоча всі в гарному стані.
Обмінки почали крутити носом на 96 рік - вимагають комісію 1%. Про причини кожна обмінка бреше по різному, то "з нас банк бере комісію", то "вони недостатньо захищені".
Поки що поклав 96 обратно в банк
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sergey_sryvkin
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Додано: Пон 14 сер, 2023 18:36
sergey_sryvkin
Один процент це ще по божому комісія. Обмінки вже навчилися як по великим містам працювать, в телегах просто пишуть ,,до 2000 року по розничному курсу,,. Такі ж ідеальні папірці 96-99 бувають як забирав конверти з банків, і приходиться відмовляться щоб не мать нового геморою. Толку що я їх спокійно здам без втрати на депо приміром в банк, заробить кілька доларів за три місяці і невідомо чим потім знов віддадуть.
Міняли до кого раніше звертався ще хитрозробленіші стали. З цими усіма різними сортами доларів.
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alex lem
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Додано: Пон 14 сер, 2023 19:20
alex lem написав:
І хрен тепер взнаєшь де з 4 банків підсунули. Я їх тоді окремими пачечками приніс додому, треба було хоч останні цифри переписать і потім дивитися звідки ящик примату не бере, звідки обмінка.
я когда по 4-5 конвертов в день забирал, никогда не смешивал пачки с разных банков, они просто в квитанцию завернуты, чтоб знать кто фуфло подсунул
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Krokodil
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