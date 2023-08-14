|
|
Клуб 100К - Теребеньки
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 14 сер, 2023 21:25
alex lem написав:
Робимо ставки у казіно кого ,,замочать,, ?
Не пройдуть перевірку?
Податківці? Замочать банк? Ну може донарахують щось по податкам. Але право "мочити" банки в нас податковій не належить.
-
Alien
-
-
- Повідомлень: 2305
- З нами з: 12.01.20
- Подякував: 69 раз.
- Подякували: 688 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Пон 14 сер, 2023 21:56
-
kuzmich
-
-
- Повідомлень: 243
- З нами з: 25.08.22
- Подякував: 9 раз.
- Подякували: 45 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|8979
|1734215
|
Пон 14 сер, 2023 20:27
sens